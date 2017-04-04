Mehmet Tabak kendini böyle savundu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında geçtiğimiz aylarda gözaltına alınıp tutuklanan ve Kocaeli'de FETÖ'nün mütevelli heyetinde olduğu iddia edilen Mehmet Tabak hakim karşısına çıktı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve FETÖ'nün Kocaeli'deki mütevelli heyetinden olduğu iddia edilen Mehmet Tabak (67) hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada konuşan Tabak suçsuz olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Savunmasını yapan Mehmet Tabak, “BİMER’e yapılan suçlamaları kabul etmiyorum. Bu şahısları tanımıyorum. Bu şahıslar ile mahkeme huzurunda yüz yüze gelmeye razıyım. Benim Bank Asya’ya gidip birebir işlem yapmam mümkün değildir. Benim bir çağrı üzerine para yatırmam da mümkün değildir. Ben kimsenin çağrısına, telkinine ve ricasına göre hiçbir yere para yatırmam” dedi.

'KASİAD'A ÜYE OLMA AMACIM TİCARİ'

Sanığa HTS kayıtları üzerine soru sorulmasının ardından savunmasına devam eden Mehmet Tabak, “Telefon kayıtlarım ticaret ile alakalıdır. İşim gereği bu görüşmeleri yaptım. Toplumun her kesiminden birçok insan ile ticaret yapmışlığım vardır. Uzun yıllardır bu kentte esnaflık yapıyorum. KASİAD isimli derneğe üye olma amacım tamamen ticaridir. İsteğim dışında tarafıma yapılan rica neticesinde derneğin yaşça en büyük isimlerinden biri olduğum ve saygı gördüğüm için dernek derneğin yönetim kurulu başkanı oldum. Bank Asya’dan ev kredisi aldığım için bankaya para yatırma işlemi yaptım. Masumum, tahliyemi talep ediyorum” dedi.

DAVA ERTELENDİ

Ardından söz alan sanık avukatı Gül Esen Mirkelam,”Müvekkilim KASİAD’ın bir silahlı terör örgütü olduğunu bilmemektedir. KASİAD yasal bir dernektir. Müvekkilim KASİAD’ı fesheden kişidir. Müvekkilimin tarafı bellidir. Müvekkilim devletin tarafındadır. 1994 yılında vergi rekortmeni olmuştur. Kendisi vertigo hastasıdır. Bir de şeker hastalığı bulunmaktadır. Müvekkilimin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

5 dakikalık aranın ardından kararını veren mahkeme heyeti Bank Asya’daki hesap hareketlerinin yeniden incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Mayıs 2017 tarihine erteledi.