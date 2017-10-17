Mehmet Uzunoğlu vefat etti
İzmit Cedit Mahallesi Hızır Sokak No.46 adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Mehmet Uzunoğlu (97) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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3 çocuk babası Mehmet Uzunoğlu’nun cenazesi Hayırsevenler Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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