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Mehmet Uzunoğlu vefat etti

Mehmet Uzunoğlu vefat etti

İzmit Cedit Mahallesi Hızır Sokak No.46 adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli Mehmet Uzunoğlu (97) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

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3 çocuk babası Mehmet Uzunoğlu’nun cenazesi Hayırsevenler Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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