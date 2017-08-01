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Mehmet Yalçınkaya vefat etti

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Mehmet Yalçınkaya vefat etti
Derince Sırrıpaşa Mahallesi Sırmalı Sokak No:3’de oturan adresinde eski muhtarlardan Mehmet Yalçınkaya (83) vefat etti.

10 çocuk babası olan Mehmet Yalçınkaya’nın cenazesi Tunceli’de toprağa verildi.

 

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