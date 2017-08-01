Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
106.541
Altın
143,380
Dolar
3,5179
Euro
4,1556
Kocaeli
26 °C
Mehmet Yalçınkaya vefat etti
Saniye Çelik vefat etti
Nurcan Toğral vefat etti
Fuat Bayraktar vefat etti
Kocaeli'de konut fiyatları arttı
MHP İl Başkanı Ünlü: “İstifa topu Gölcük’te patladı”
Diyarbakır'dan kahreden haber: 2 şehit
İlhan Bayram yerinde inceledi: Yüzde 30 seviyesine gelindi
Zeytinoğlu: “İhracat artışı, otomotiv, hava ve uzaydan”
Yabancı öğrencilerden "vefa" örneği
Seka Park A.Ş. arabulucu sürecine giriyor
Kocaeli'de sıcaklık yükseliyor
Alptekin Cevherli’nin kitabının 2’nci baskısı
TEİAŞ duyurdu: Bu yerlerde elektrik kesilecek
“Çocuklar sokakta oyun oynamaya çekiniyor"
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
YAŞAM
PERDE ARKASI
EĞİTİM
EKONOMİ
SAĞLIK
SERİ İLANLAR
GENEL
DİĞER »
BİLİM, TEKNOLOJİ
BÖLGE
SAĞLIK-SAĞLIK
Mehmet Yalçınkaya vefat etti
Ana Sayfa
»
Vefat
01.08.2017 12:34
Derince Sırrıpaşa Mahallesi Sırmalı Sokak No:3’de oturan adresinde eski muhtarlardan Mehmet Yalçınkaya (83) vefat etti.
10 çocuk babası olan Mehmet Yalçınkaya’nın cenazesi Tunceli’de toprağa verildi.
Bu haber toplam 53 defa okunmuştur
Etiketler:
Mehmet Yalçınkaya
,
vefat
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Brezilya cevizinin dertlere deva 6 şifalı faydası
ÜNLÜ İSİMLERİN ŞÖHRET OLMADAN ÖNCEKİ MESLEKLERİ
Körfez'de hafriyat kamyonu işçi servisine çarptı
Gerçek olduğunu düşündüğümüz ama yanıldığımız 8 şey
Diğer Haberler
Mehmet Yalçınkaya vefat etti
Derince Sırrıpaşa Mahallesi Sırmalı Sokak No:3’de oturan adresinde eski muhtarlardan Mehmet Yalçınkaya (83) vefat etti.
Saniye Çelik vefat etti
İzmit Durhasan Mahallesi Solaklar Mevkii Küme Evleri No:70’de oturan Pirelli emeklisi merhum Sabri Çelik’in eşi Saniye Çelik (44) beyin felci nedeniyle vefat etti.
Nurcan Toğral vefat etti
İzmit Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak No:2’de oturan emekli nakliyeci Latif Toğral’ın eşi Nurcan Toğral (72) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.
Fuat Bayraktar vefat etti
İzmit Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak No:11’de oturan, uzun yıllar kereste işleri yapan Fuat Bayraktar (75) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.
Tezel Uçar vefat etti
Gölcük Çiftlik Mahallesi 4152. Sokak No.1 adresinde ikamet eden emekli polis Tezel Uçar (60) kalp krizi nedeniyle vefat etti.
İsmail Gündüz vefat etti
İzmit Ambarcı Köyü Budaklar Mahallesi adresinde ikamet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde kurtarıcı vinç operatörlüğünden emekli İsmail Gündüz (76) KOAH nedeniyle vefat etti.
İsmail Akyol vefat etti
31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:44
Elvan Pesen vefat etti
31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:42
Esma Sevilen vefat etti
31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:41
Şaban Utar vefat etti
30 Temmuz 2017 Pazar 14:05
Mustafa Özgen vefat etti
30 Temmuz 2017 Pazar 14:05
Hatice Karakelle vefat etti
30 Temmuz 2017 Pazar 14:04
Halis Bulat vefat etti
30 Temmuz 2017 Pazar 14:03
Emine Özer vefat etti
30 Temmuz 2017 Pazar 14:03
Münevver Koyun vefat etti
30 Temmuz 2017 Pazar 14:02
Sude Yeşil vefat etti
29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:18
ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
1/20
FOTO GALERİ
Brezilya cevizinin dertlere deva 6 şifalı faydası
ÜNLÜ İSİMLERİN ŞÖHRET OLMADAN ÖNCEKİ MESLEKLERİ
Körfez'de hafriyat kamyonu işçi servisine çarptı
Gerçek olduğunu düşündüğümüz ama yanıldığımız 8 şey
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Tramvay artık ücretli
TEM Otoyolu’nu kullanacak sürücüler dikkat!
TEİAŞ duyurdu: Bu yerlerde elektrik kesilecek
“Çocuklar sokakta oyun oynamaya çekiniyor"
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
YAZARLAR
İsmet ÇİĞİT
Bitmeyen iki proje ve yapılmayan yolları
Mustafa OKÇU
CHP ÖRGÜT SEÇİMLERİ
M.Zeki CANŞİ
ASIL BIRAKMASI GEREKENLER “CEBERUT”LAR VE “KARUN”LAR!
Hayrettin ALBAYRAK
İlk hazırlık maçı izlenimlerim
Uğur ULUDAĞ
Faruk Baştürk’ün adını yaşatmak
İbrahim ELGİN
ZEKİ ADAM ŞANSA İNANMAZ
Yıldız ANDİÇ
Marketlerde neden çok az kasa açılır ?
Ali GÜNDOĞDU
Deniz ticaretimiz, İzmit’te başlamıştır
İlksen ÇAĞLAYAN
Serbest Bırak Kendini
Süleyman PEKİN
KIBRIS’TA “ENOSİS”E YOL VERİN GİTSİN !
Sevcan TAMER
DEPREM CAN ALICI BİR AFET MİDİR ?
Tümay Mercan
SOSYAL MEDYA TERÖRÜ
Alaattin KÖKSAL
15 TEMMUZ 2016, YENİDEN DİRİLİŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİDİR
Zümrüt SEVİNÇ
HAYAT ZATEN BİR TİYATRODUR...
Turgay ENÇ
KOCAELİ STADYUMU
H.İbrahim KAHRAMAN
Derneklerimiz ve Demokratik anlayışımız!
Şaban Eraslan
Atatürk Ve Futbol Oyunu
Dündar Emir ÇİĞİT
Büyük hüzünler büyük ders verir
Hayri KARA
NOKTAYI KOYDUK
Erdoğan ÇALIN
GÜÇ BİZDE
Mehmet SÖNMEZOĞLU
PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ SEVMEK VE O’NA İTAAT ETMEK
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
Arkadaşlarına şaka yapmak isterken ateşe verdiler
Annesinin ikizini görünce aklı karıştı
Mevzu dondurma olunca...
Kameranın çekim hızı, kuşun kanat çırpma hızıyla aynı olursa!
1
2
3
4
5
6
7
8
KÜLTÜR SANAT
Yabancı öğrenciler İzmit'i gezdi
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden İzmit’e gelen bir grup öğrenci şehri gezdiler.
Özel çocuklardan el sanatları sergisi
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Türk Anneler Derneği Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan engelli bireylerin yaptığı eserlerden oluşan el sanatları sergisi İzmit Sanat Sokağı’nda açıldı.
Gebze'de bağlama kurslarına ilgi büyük
Gebze Belediyesi'nin, İstasyon Bilim Sanat Merkezi'nde 30, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi'nde 120 olmak üzere 150 çocuk bağlama kurslarına katılarak, bağlamanın tüm inceliklerini ustalarından öğreniyor.
Murat Kekilli, Kocaelili hayranları için söyleyecek
Ünlü şarkıcı Murat Kekilli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Kocaelili sevenleriyle buluşacak
BİLİM, TEKNOLOJİ
Sadece gündüzleri çalışan telefon üretildi! Amaç ise...
Japonya'da Tone Mobile firması, tarafından geliştirilen cihazın, ebeveynlerin, çocukları ile gün boyunca iletişim kurmalarını sağlayacak ancak aşırı kullanımına bağlı yan etkileri ortadan kaldıracak telefon üretildi.
Aldığı destek ile sinekten protein çıkartıyor!
Yerli otomobil hangi ilde üretilecek?
Yerli otomobilde gelinen son aşama hakkında bilgi veren Bakan Özlü, seri üretimin 2 yıl sonra başlayabileceğini söyledi. Özlü, yerli otomobilin üretileceği şehir konusunda da "Hangi il büyük kolaylık sağlıyorsa orayı seçeriz." dedi.
Türk kadınının 'temizlik hastalığı' dünya literatüründe
Çamaşır suyu ve tuz ruhunun karışmasıyla ortaya çıkan ve dünya literatüründe bulunmayan zehirlenme türü, Dokuz Eylül, Atatürk, Dicle ve Erciyes üniversitelerinde yapılan araştırmalarla bilimsel yayınlara girdi.
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.