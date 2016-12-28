Mekke’nin Fethi etkinliği

İzmit’te Mekke’nin Fethi ile ilgili etkinlik büyük ilgi gördü.

İzmit Belediyesi ile kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı İzmit Temsilciliği ortaklığındaki etkinlik, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Salonun ağzına kadar hınca hınç dolduğu etkinliği İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, TÜGVA Kocaeli Temsilcisi Yusuf Yazıcı ile çok sayıda vatandaş takip etti. Ünlü televizyon programcısı Serdar Tuncer’in de katıldığı Mekke’nin Fethi programı Kur’an tilaveti ile başladı. Etkinlikte konuşan Başkan Doğan “Bizler tıpkı atalarımız gibi Peygamber Efendimizin yolunda gitmeye çalışan nesilleriz. Atalarımız fetihleri yaparken sadece silahla, güçle değil dinimizin, Peygamber Efendimizin çizdiği yolun işaretleriyle gönülleri de fethetmişlerdir. Fiziken, silah zoruyla bir yeri fethedebilirsiniz, ama asıl oradaki kalıcılığı sağlamak insanların hücrelerine kadar fethetmekle olur, kendine ve o anlayışa bağlamakla olur. Bu anlamda fatihlerin en büyüğü Peygamber Efendimizdir. Bizlerde O’nun yolunda bu günlerin fatihleri olmalıyız. Çünkü çok önemli görevlerimiz var. Fetihlerin devam etmesi gerekiyor. Bugün bunu var olan görevliler, yarın çocuklarımız ve siz gençlerimiz yapacaksınız.” dedi.