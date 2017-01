Mekke’nin Fethi kutlamasına büyü ilgi

Anadolu Gençlik Derneği(AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV)’nın 2016 yılının son akşamı düzenlediği “Mekke’nin Fethi-1386.Yılı” adlı organizasyona ilgi beklendiği gibi büyüktü.

Salonda Milli Görüş Lideri merhum Prof.Dr. Necmettin Erbakan ile zulümlerin yaşandığı İslam ülkelerinin din önderlerinin fotoğrafları yer aldı. Geleneksel Mekke’nin Fethi Programı önceki akşam 81 ilde ve 600 farklı yerde yapıldı. İlimizde de 12 ilçede Mekke’nin Fethi programı gerçekleşti.

İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda önceki akşam gerçekleşen programa, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu’nun başkan ve yöneticisi ile yüzlerce davetli katıldı. Geleneksel olarak düzenlenen Mekke’nin Fethi Programı’nda her yıl olduğu gibi İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu tamamen doldu.

Gecenin açılış konuşmasına yapan AGD Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Cebeci, Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne hakim olması için gayret ettiklerini söyledi. Aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan herkesi kardeş bildiklerini, tüm mazlumların yanında olmayı kendilerine görev bildiklerini belirten Cebeci, şöyle konuştu: “Biz özgürlük, adalet ve refahı sadece bir ırkın ya da bir bölgenin hakkı olarak görüp kendinden olmayanı ötekileştiren ve tahakküm altına almaya çalışan her türlü düşünceye karşıyız. Her insana sevgiyle, şefkat ve merhametle yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz. Zulüm ve baskıya dayanan siyasi anlayışları, vicdanları karartacak boyutlara ulaşan eğlence tutkusunu, sömürüye dayanan zenginliği toplumsal çürümenin sebebi olarak görüyoruz. Haksızlıklara karşı ses çıkarmayan bir din anlayışını toplumun çürümesinde ve yok oluşunda en etkili faktörler olarak görüyoruz. Biz Kudüs’ü Mekke’den, Diyarbakır’ı Kudüs’ten, Diyarbakır’ı İstanbul’dan ayrı görmüyoruz. Biz bu coğrafyada huzurun sadece ve sadece İslam Birliği ile sağlanabileceğine inanıyoruz.” dedi. Cebeci, Mekke’nin Fethi Programı’nın aynı zamanda emperyalist küresel kuşatmanın kokuşmuş değerlerine, yılbaşı eğlencesi adı altında yapılan bütün çirkinliklere ve iffetsizliklere cevap olduğunu söyledi.

Hafızlar Cihan Kodal ve Adem Seymen’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Osman Nuri Topbaş’ın “Ziyafet Sofrası” adlı kitabından uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.

“Gençler Efendimizin İzinde” adlı Siyer-i Nebi yarışmasının ödül töreni yapıldı. Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan ve 400 bin kişinin katıldığı yarışmada ilimizden ödül almaya hak kazananlar açıkladı.