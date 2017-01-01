  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Kocaeli 3 °C

Mekke’nin Fethi kutlamasına büyü ilgi

»
Mekke’nin Fethi kutlamasına büyü ilgi
Anadolu Gençlik Derneği(AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV)’nın 2016 yılının son akşamı düzenlediği “Mekke’nin Fethi-1386.Yılı” adlı organizasyona ilgi beklendiği gibi büyüktü.

Salonda Milli Görüş Lideri merhum Prof.Dr. Necmettin Erbakan ile zulümlerin yaşandığı İslam ülkelerinin din önderlerinin fotoğrafları yer aldı. Geleneksel Mekke’nin Fethi Programı önceki akşam 81 ilde ve 600 farklı yerde yapıldı. İlimizde de 12 ilçede Mekke’nin Fethi programı gerçekleşti.

İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda önceki akşam gerçekleşen programa, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu’nun başkan ve yöneticisi ile yüzlerce davetli katıldı. Geleneksel olarak düzenlenen Mekke’nin Fethi Programı’nda her yıl olduğu gibi İzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu tamamen doldu.

Gecenin açılış konuşmasına yapan AGD Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Cebeci, Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne hakim olması için gayret ettiklerini söyledi. Aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan herkesi kardeş bildiklerini, tüm mazlumların yanında olmayı kendilerine görev bildiklerini belirten Cebeci, şöyle konuştu: “Biz özgürlük, adalet ve refahı sadece bir ırkın ya da bir bölgenin hakkı olarak görüp kendinden olmayanı ötekileştiren ve tahakküm altına almaya çalışan her türlü düşünceye karşıyız. Her insana sevgiyle, şefkat ve merhametle yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz. Zulüm ve baskıya dayanan siyasi anlayışları, vicdanları karartacak boyutlara ulaşan eğlence tutkusunu, sömürüye dayanan zenginliği toplumsal çürümenin sebebi olarak görüyoruz. Haksızlıklara karşı ses çıkarmayan bir din anlayışını toplumun çürümesinde ve yok oluşunda en etkili faktörler olarak görüyoruz. Biz Kudüs’ü Mekke’den, Diyarbakır’ı Kudüs’ten, Diyarbakır’ı İstanbul’dan ayrı görmüyoruz. Biz bu coğrafyada huzurun sadece ve sadece İslam Birliği ile sağlanabileceğine inanıyoruz.” dedi. Cebeci, Mekke’nin Fethi Programı’nın aynı zamanda emperyalist küresel kuşatmanın kokuşmuş değerlerine, yılbaşı eğlencesi adı altında yapılan bütün çirkinliklere ve iffetsizliklere cevap olduğunu söyledi.

Hafızlar Cihan Kodal ve Adem Seymen’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Osman Nuri Topbaş’ın “Ziyafet Sofrası” adlı kitabından uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi. 

“Gençler Efendimizin İzinde” adlı Siyer-i Nebi yarışmasının ödül töreni yapıldı. Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan ve 400 bin kişinin katıldığı yarışmada ilimizden ödül almaya hak kazananlar açıkladı.

Bu haber toplam 30 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2017'ye ilk merhaba diyen Defne bebek oldu01 Ocak 2017 Pazar 10:30
  • KYÖD yine coşkuluydu01 Ocak 2017 Pazar 09:30
  • Komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı01 Ocak 2017 Pazar 00:47
  • Yürüyüş yolunda yılbaşı heyecanı31 Aralık 2016 Cumartesi 21:34
  • Yeni yılda yeni huzur evi ve huzurevi köyü31 Aralık 2016 Cumartesi 21:00
  • Kartepe'ye yılbaşı akını31 Aralık 2016 Cumartesi 15:01
  • 2 metreye ulaşan karda, nefes kesen çalışma31 Aralık 2016 Cumartesi 14:57
  • CHP İzmit, Van'a dokundu31 Aralık 2016 Cumartesi 14:56
  • Kamu Sen’den yeni yıl mesajı: 'Yeni yıl, kardeşlik getirsin’31 Aralık 2016 Cumartesi 14:45
  • ‘Zabıta memurlarına kötü muamele yapılıyor’31 Aralık 2016 Cumartesi 14:41
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sevgi, hoşgörü ve umut
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti