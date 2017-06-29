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Mektup yazıp intihar etti

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Mektup yazıp intihar etti
İzmit'te 52 yaşındaki Mahmut Kaçar evinde kendini asmış halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İzmit Erenler Mahallesi Yakut Sokak üzerinde ikamet eden Mahmut Kaçar bugün evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Kaçar'dan haber alamayan yakınları eve gittiklerinde Kaçar'ın cenasız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kaçar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.   1 çocuk babası Mahmut Kaçar’ın eşinden bir süre önce boşandığı öğrenildi.

"Kimseyi suçlamıyorum"

Kaçar’ın intihar etmeden önce “Kimseyi suçlamıyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Yaklaşık 2 yıldır yalnız yaşıyorum. Ailemi çok seviyorum, sevgimi birlikte götürüyorum ama artık çok yoruldum. Hayat bana çok ağır geldi. Allah beni affetsin.” şeklinde mektup yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kaçar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı. 

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