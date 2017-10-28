Melih Gökçek istifa etti

Gökçek istifasını açıklamak için basın toplantısı düzenledi. İstifa gerekçesini açıklayan Melih Gökçek, "Erdoğan tarafından istifam istendi. Benim davamda emir, demiri keser. Erdoğan'ın istifa talebini yerine getiriyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün tam saat 14.00'te kameraların karşısına geçti.

Basın toplantısında 23 yıllık icraatlarını anlatan Gökçek'in istifa nedenini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emrine uyarak başkanlığı bırakıyorum. Benim davamda liderin talimatına uymak var. 23 yıldır sürdürdüğüm görevimden istifa ediyorum."

"Ankara'da 146 tane yeni bulvar açtık. 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız. Bölünmüş yolları yapıp trafik kazalarını önledik. Kentimize 5 giriş yaptık."

"Biz belediye başkanlığımıza geldiğimizde hava kirliliğinde kuşlar ağaçtan dökülürdü. Havayı temizledik.Toplam 15 bin 315 kilometre altyapı yapmışız. Bizden önce musluklardan çamur akardı. Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi. Çöp bertaraf tesislerini kurduk. Bozkır Ankara'nın adı artık Yeşil Ankara oldu."

DÜN ÇALIŞANLARLA VEDALAŞTI

Melih Gökçek dün Ankara belediyesinde çalışan personelle vedalaştı. Belediyedeki konuşmasında istifa kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle aldığını söyledi.