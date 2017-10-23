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Melih Gökçek'ten istifa açıklaması

Melih Gökçek'ten istifa açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından, cumartesi günü istifa edeceğini açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'la bir görüşme yaptığını açıklayarak, “İnşaallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim” dedi.
 

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