Melih Gökçek'ten istifa açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'la bir görüşme yaptığını açıklayarak, “İnşaallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim” dedi.

