İzmit Biberoğlu Köyü’nde oturan eski çiftçilerden merhum Kamil Demir’in eşi Meliha Demir (76) vefat etti. 6 çocuk annesi olan Meliha Demir’in cenazesi Biberoğlu Köy Camii’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İzmit Biberoğlu Köyü’nde oturan eski çiftçilerden merhum Kamil Demir’in eşi Meliha Demir (76) vefat etti. 6 çocuk annesi olan Meliha Demir’in cenazesi Biberoğlu Köy Camii’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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