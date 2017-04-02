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Meltem Armağan: “41 plakayı özlüyorum”

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Meltem Armağan: “41 plakayı özlüyorum”

7 Ağustos 1991 İzmit doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu. Bekar. İzmit Kozluk Mahallesi’nde oturuyor. TV 41'de çalışıyor. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti-KOGACE üyesi olup Kocaeli’den uzak kaldığı zaman “41 plakadan, Körfezin kokusuna kadar her şeyini özlüyorum” diyor.

Çiğdem ARMAĞAN

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Kocaeli’nin en şikâyetçi olduğunuz yanı nedir?
Sanırım trafik sorunu. Zaman zaman araçların şehir içindeki yoğunluğu beni yoruyor.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?
Her şeyini demek mümkün… 41 plakadan, Körfezin kokusuna, çalıştığım kuruma, insanlarına kadar her şeyini özlüyorum.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı? 
Öyle bir tutkum yok.

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Kocaeli’de öğle yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?
Garniture

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?
MOSTİ

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?
Koton.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?
Bu tür alışverişleri  ben yapmıyorum. Ama ailem büyük marketleri tercih ediyor.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?
Arabam yok.

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Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?
Kendi programımı sunduğum sponsorumu, Symbol Avm Sinemarine’yi tercih ediyorum.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?
Maşukiye’nin piknik için ideal bir yer olduğunu düşünüyorum.

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Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekân var mı?
Özgünhan, Beyaz Yalı.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?
Zenka lahmacun, Kalyoncular Fırın

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?
Hoşgör.

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Bar, gece kulübü ve benzer mekânlara gidiyor musunuz?
Gitmiyorum.

İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?
Evet özellikle sürekli gittiğim cafeler var.  De la Rue, Kahve Dünyası ve Keyfin kafe.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?
Yok hayır hiç öyle bir şey yapmadım.

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Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekâna gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?
Hafif yiyecekler, tavuk ızgara olabilir. Gazlı içeceklerle pek aram yoktur. Ortamdaki müzik çok yüksek sesli olup rahatsız etmese yeterli benim için. Yanımda tabi ki sevdiğim insan olsun isterim.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?
İlk kadın belediye başkanı olduğu için unutulmaz isim İzmit Belediyesi eski Başkanı Leyla Atakan.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz? 
Evet gerek kamu gerekse özel hastanelerin hepsinden memnunum.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?
Yardıma muhtaç çocukların iyi bir eğitim alması, giyinmesi ve barınması için onlara özel projeler üretirdim.

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Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?
Oturduğum yer olan Kozluk Mahallesi’nden gayet memnunum.. Çarsıya yakın ve gösterişli bir yer.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız? 
Arkadaşlarım dostlarımla buluşup bir kahve içerek.. Her ne kadar inanmasak da, falsız da kalmayız.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Tiyatroya biraz daha önem verilmeli diye düşünüyorum.
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Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz? 
Eskiden spor muhabirliği yaptım, sıkı bir Kocaelispor taraftarıyım. İsmet Paşa Stadyumu’nda çok maç izledim. Şu an yoğun çalıştığımdan dolayı maçlarına gidemesem de gönlüm her zaman yeşil siyah çarpar.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?
Özgür Kocaeli.

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