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Memiş Ailesi’nde mevlit cemiyeti 

Memiş Ailesi’nde mevlit cemiyeti 

İzmit’te çok tanınan, herkesin sevdiği Necdet Memiş (Tavukçu Necdet), bir hafta önce büyük acı yaşamış, 23 yaşındaki oğlu Emirhan’ı kaybetmişti.

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Emirhan Memiş’in vefatının 7’nci günü nedeniyle, yarın öğlen namazı ile ikindi namazı arasında Memiş ailesinin Başiskele Körfez Mahallesi Derekenarı Sokak No:8 adresindeki evlerinde mevlit ve kuran cemiyeti var. Necdet Memiş, bütün dostlarını davet etti.
 

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