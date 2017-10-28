Memiş Ailesi’nde mevlit cemiyeti
İzmit’te çok tanınan, herkesin sevdiği Necdet Memiş (Tavukçu Necdet), bir hafta önce büyük acı yaşamış, 23 yaşındaki oğlu Emirhan’ı kaybetmişti.
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Emirhan Memiş’in vefatının 7’nci günü nedeniyle, yarın öğlen namazı ile ikindi namazı arasında Memiş ailesinin Başiskele Körfez Mahallesi Derekenarı Sokak No:8 adresindeki evlerinde mevlit ve kuran cemiyeti var. Necdet Memiş, bütün dostlarını davet etti.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Necdet Memiş
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