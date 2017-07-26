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"Memleketime geliyorum"

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"Memleketime geliyorum"
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kocaeli Fuarı’nda sahne alacak Demet Akalın sosyal medya hesabından konserini duyurup, "Memleketime geliyorum" notunu paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51. yılında Kocaeli Fuarı’nda birbirinden renkli konser ve etkinlikleri halkımızla buluşturmaya hazırlanıyor. Kocaeli Fuarı’ndaki konserler, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 28 Haziran’da Murat Boz konseriyle başladı. Yaz sonuna kadar çarşamba akşamları tanınmış sanatçıların konserleri, cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler fuarın Güneş Sahnesi’nde yer alacak.

30 AĞUSTOS DEMET AKALIN

Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. Birçok ünlü sanatçının sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Karamürselli sanatçı Demet Akalın şarkılarıyla Kocaelilileri coşturacak.

"MEMLEKETİME GELİYORUM"

 Demet Akalın sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp altına, "Memleketime geliyorum" diyerek sevenlerine Kocaeli Fuarı'ndaki konserini duyurdu.

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