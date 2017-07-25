Memur-emekli için toplu sözleşme maratonu başlıyor!

Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme maratonu haftaya başlıyor. Memur-Sen, 3 alternatifli teklif hazırladı. Yıllık en az yüzde 16.60, 2 yıllık yüzde 38.52 zam masada karara bağlanacak.

Yaklaşık 3.2 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisi için önemli süreç önümüzdeki hafta salı günü başlıyor. Memurların ve emeklilerin önümüzdeki 2 yıllık süreçte mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin belirleneceği toplu sözleşme maratonunda en önemli gündem maddesi ise zam oranları olacak. Yetkili konfederasyon Memur- Sen tekliflerini belirledi. Memur- Sen, 4. Dönem Toplu Sözleşme için belirlediği 25 talebini, dün Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.

EN DÜŞÜK 2 BİN 405 TL

Konfederasyona bağlı sendikaların yönetici ve üyeleriyle, Sağlık-Sen Başkanlığı'ndan Devlet Personel Başkanlığı önüne yürüyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3 alternatifli zam teklifi hazırladıklarını, tekliflerinin kümülatif olarak maaşlara yıllık en düşük yüzde 16.60, 2 yıllık yüzde 38.52 zam yapılmasını içerdiğini vurguladı. Kamu görevlilerinin maaşlarına oransal zam (artı taban aylık ya da ek ödeme zammı), artı refah payı, artı enflasyon farkı formülüyle zam yapılması teklifini masaya taşıdıklarını belirten Yalçın, taleplerinin gerçekleşmesi halinde 13. derecenin 1. kademesindeki bekar çalışan için en düşük memur maaşının 2 bin 405 lira olacağını kaydetti. Yalçın, zam için 3 alternatifli tekliflerini şöyle açıkladı:

İŞTE ARTIŞ TEKLİFLERİ

BİRİNCİ SEÇENEK: Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına 2018'in birinci 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2019'un birinci 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 8 zam.

İKİNCİ SEÇENEK: 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına da birinci 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 7 zam. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 7 zam.

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK: 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 6 zam. 2019'un birinci 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında yüzde 8 zam.

BAYRAMDA BİN 915 TL İKRAMİYE

"Kamu ikramiye görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında bin 915 lira ödensin" diyen Yalçın, kamu görevlilerine 4 bin 878 lira evlenme yardımı ödeneğinin verilmesini de istediklerini bildirdi. Yalçın, kıyafete ilişkin sınırlamaların sona erdirilmesini istediklerine dikkati çekerek, "Kamu yemekhanelerinde ve kamuya yemek hizmeti alımlarında 'Helal Gıda Sertifikası' şartının aranmasını ve yemek ücretlerinde artış olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

512 TL AİLE, 426 TL KREŞ PARASI

İşte Memur-Sen'in teklifleri:

Enflasyon farkı 6 aylık dönem sonunda değil, gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılsın.

Kamu görevlilerinin maaşlarına 1 Ocak 2018'den itibaren 2017'de gerçekleşen büyümenin yarısı, 1 Ocak 2019'dan itibaren 2018'de gerçekleşen büyümenin yarısı oranında refah payı kaynaklı ek zam yapılsın.

Kamu görevlilerinin yüzde 15 vergi diliminin üstünden alınan gelir vergisi tutarları kamu işvereni tarafından tazmin edilsin.

Kıdem aylığı gösterge rakamı 20'den 100'e çıkarılsın.

Kıdem aylığındaki 25 yıl sınırlaması kaldırılsın.

Toplu sözleşme ikramiyesi 77 liradan 102 liraya yükseltilsin.

Eş yardımı 410 liraya, çocuk yardımı 102 liraya yükseltilsin.

İlave doğum yardımı ödeneği verilsin.

Kreş yardımı 426 lira olarak ödensin.

SEYYANEN ÖDEME TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen de kamu çalışanlarına 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam, 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu. Konfederasyonun Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati Alsancak, diğer taleplerini de şöyle sıraladı:

EK GÖSTERGE VERİLSİN

"Kamu görevlileri üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli. 4B'li ve 4C'li personel kadroya geçirilmeli. Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ek ders, döner sermaye, fazla çalışma ücreti, ikramiye, sosyal denge tazminatı gibi diğer ödemeler de emekli keseneğine dahil edilmeli. Sosyal yardım miktarları artırılmalı. Ek ders, fazla mesai, nöbet ve harcırah gibi ödemeler yükseltilmeli. Yardımcı hizmetler sınıfı personeline de ek gösterge verilmeli. Ramazan ve Kurban bayramlarında kamu görevlileri ve emeklilerine bayram ikramiyesi verilmeli. Kıdem aylığındaki 25 yıllık sınır kaldırılmalı."