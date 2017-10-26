Memur emeklisine bin 945 lira maaş

Ocakta tüm emeklilerin maaşı değişecek. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin zammı toplu sözleşmede belirlendi. Buna göre, maaşlarda yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı ihtimali de var.



ARTIŞ YÜKSELEBİLİR

Yüzde 4'lük zamlı yeni emekli maaşları belli oldu. Buna göre; maaşlarda 74 lira ile 459 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 871 lira. Bu maaş, ocak ayındaki yüzde 4 zamla bin 945 liraya yükselecek. En yüksek emekli aylığı da 11 bin 494 liradan 11 bin 953 liraya çıkacak. Ayrıca 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, Ocak'ta fark da verilecek. Bu durumda Ocak zammı yükselecek.

GÖZLER TÜİK'TE

Enflasyon farkının olup olmayacağı ise 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜFE) tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak. Ocak maaşları enflasyon rakamları bekleneceği için zamsız olarak yatırılacak. Zam oranının belli olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak tarihte artışla oluşan farklar yatırılacak.



SSK VE BAĞ-KUR'LUYA ENFLASYON ZAMMI

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak. Zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak ipuçları da var. Uzmanlar; zam oranının yüzde 3 ile 5 arasında olmasını bekliyor. Orta Vadeli Program'da yüzde 9.5 olan 2017 enflasyon öngörüsüne göre de SSK ve Bağ- Kur emeklisinin ocak zammı yüzde 3.4