Memur Sen’li kadınların ‘Kadınlar Günü’ etkinliği

Memur-Sen Kocaeli Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen ‘Dünya Kadınlar Günü’ etkinliği hafta sonunda Antikkapı’da yapıldı.

Kocaeli Kadın Komisyonu Başkanı Hülya Aslan ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı yemekli toplantıya, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Memur-Sen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Habibe Öcal, Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emel Ceylan Balcıoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ile çeşitli kurumlarda çalışan Memur-Sen üyesi kadınların yer aldığı yaklaşık 550 davetli katıldı.

Kadın olmanın çok güzel olduğunu belirten Memur-Sen Kocaeli Kadın Komisyonu Başkanı Aslan, “Biz anayız, topluma şekil vereniz, ayrıcalıklıyız, her yerde her meslekteyiz. Ülke nüfusunun yarısıyız, diğer yarısının da doğuran ve doyuranıyız.” dedi. Kadın veya erkek olmanın insanın elinde olmadığını Allah’ın takdiri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Kadın; her zaman değeri ve saygınlığı itibariyle mutlaka bir adım öndedir. Başöğretmen annelerdir. Medeniyetimizin beynidir. Bu toplumda kadının yaptığı birçok işi erkek yapamaz. İslam medeniyeti hem kadına hem de erkeğe değer veriyor.” dedi.

28 Şubat’ın Türk tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyleyen Katırcıoğlu, “28 Şubat unutulmaması gereken bir dönemdir. 40 yıl öncesinin yapılanmasının bir neticesidir.” dedi. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ihtiyacının olduğunu, kadınların da evet için çalışmasını isteyen Katırcıoğlu, 16 Nisan’daki referandumda büyük oranda evet çıkacağına inandığını söyledi.

TERCİHİMİZ EVET

Kadın sorunlarına teorik ve pratik çözümler üretmek istediklerini belirten Memur-Sen Kadın Kolları Genel Başkanı Öcal, vesayetlere karşı, tercihlerinin evet olacağını ve alanlarda ter akıtacaklarını söyledi. Öcal: “Memur-Sen’in 1 milyon üyesi var, bunların 400 bini kadın çalışandır. Öncelikli hedefimizi, özlük haklarımızın iyileştirilmesidir. Medeniyet inşasında mazlumların doğruların yanında olmalıyız. Darbe kültürüne alışmış olanlara karşı, inanç ve medeniyet değerlerimize sımsıkı sarılmalıyız. Biz, kadınız, biz anayız, biz Anadolu’yuz. Artık celladımızı tanıyoruz, ona gülümsemeyeceğiz.” dedi.

Etkinlikte Memur-Sen Kadınlar Komisyonu bünyesindeki sendikaların kadın kolları başkanlarının “Yetim Gülerse, Dünya Güler” kampanyasına destek vermeleri nedeniyle sertifikaları verildi. Sertifika alan Sendikaların Kadın Komisyonları Başkanları şunlar: Hülya Aslan (Toç-Bir-Sen), Müşerref Bahar (Sağlık-Sen), Hülya Yaşa (Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube), Beyhan Yenigün (Başkan Yardımcısı-Eğitim-Bir Sen 1 No’lu Şube Kadınlar Komisyonu), Dürdane Kanlıkavak (Eğitim-Bir-Sen 2 No’lu Şube)