Memur ve emeklilerin zammı belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisine yapılacak zam oranları kesinleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu ve böylece milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi emeklisinin temmuz ayında alacakları zam oranları netleşti.

Piyasa beklentileri, TÜFE’de yüzde 0.1 oranında artış yönündeydi ancak gerçekleşme düşüş yönünde oldu ve TÜFE haziranda yüzde 0.27 oranında düştü.

Bu sonuçla, mayıs sonu itibarıyla yüzde 11.72 olan TÜFE'deki artış yüzde 10.9’a geriledi. 6 aylık TÜFE artışı da yüzde 5.89 olarak gerçekleşti.

Böylece milyonlarca memur ve memur emeklisine yapılacak enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Yıl başında yüzde 3 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 2.9 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak.

İşçi emeklilerinin geriye dönük 6 aydaki enflasyon kadar aldıkları zam da yüzde 5.89 oldu.