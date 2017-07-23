Memura ve emekliye 4'lü zam

5.1 milyon memur ve emekli için toplu sözleşme maratonu 1 Ağustos’ta başlıyor. Görüşmelerle 2018 ve 2019 için 4 ayrı zam belirlenecek. Emekliye aile yardımı da masada karara bağlanacak.

Yaklaşık 3.2 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisi için önemli süreç başlıyor. Temmuz'da maaşları artırılan memurlar ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019'da mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin belirleneceği toplu sözleşme masası 1 Ağustos'ta kurulacak. Ay sonuna kadar tamamlanacak toplu sözleşme sürecinde, yetkili konfederasyon Memur-Sen memurların ve memur emeklilerinin taleplerini masaya taşıyacak. Kamu İşveren Heyeti ile yapılacak görüşmeler sonucunda, zam oranları belirlenecek.

FARK DA OLACAK

Toplu sözleşmede, 2 yıllık dönem için 4 ayrı zam oranı tespit edilmesi bekleniyor. Her 6 aylık dönem için talep edilecek zam oranının tabanının yüzde 5'ten başlayacağı konuşuluyor. Ayrıca enflasyon farkı da talepler arasında yer alacak. Yüzdelik artışların yanı sıra seyyanen zammın da toplu sözleşmede ele alınabileceği ifade ediliyor. Toplu sözleşme masasında; memur emeklilerinin aile yardımı, 4C'lilerin ve üniversite mezunu işçilerin kadro, kamu görevlilerinin erken emeklilik talebi gibi çok sayıda istek de karara bağlanacak. TAKVİM.