Memura ve emekliye yeni zam

Memurlar ve memur emeklileri için kilit tarihler yaklaşıyor.

Temmuzda maaşlarında çifte zam olacağı görünen memurlar ve memur emeklileri, kesin oran için 3 Temmuz'u bekliyor. 2018 ve 2019'daki zam oranları için ise gözler ağustos ayına çevrilecek. Ağustosta yapılacak toplu sözleşme ile önümüzdeki 2 yılda maaşlarda ve sosyal haklarda yapılacak artışlar ortaya çıkacak. Konfederasyonlar şimdiden hazırlıklara başladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ağustosta başlayacak 4. dönem toplu sözleşme için konfederasyonun, teşkilatlarının ve sendikaların şimdiden talepleri ve beklentileri toplamaya başladığını söyledi. Beklentilerin ve taleplerin farkında olduklarını belirten Yalçın, "Bu yılki toplu sözleşmede Kamu İşveren Heyeti; masaya getireceği tekliflerle, daha fazla mali ve sosyal haklar, çalışma şartlarına ve özlük haklarına ilişkin beklentileri karşılayacak açılımlarla parlamenter sistemin ürettiği ekonomik krizlerin, terör ve ihanet çevrelerinin ürettiği ekonomik maliyetin sona erdiğini ispatlamalı. Yeni sistemin, yeni dönemin müjdesini, istikrar ve güven söyleminin pratik zeminini masaya taşıyacağı tekliflerle netleştirilmeli dedi. "Toplu sözleşme masasına taşıyacağımız teklifler, tartışıp pazarlık yapacağımız hususlar, pastadan pay kapma değil emeğin ürettiğinden, Türkiye'nin büyümesinden hakkımızı alma odaklı olacak" diyen Yalçın, yetkililere de şu çağrıyı yaptı: "1 ağustosta masaya oturduğumuzda, 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin çalışma konularının tamamının çözüme kavuşturulmuş, kesin hüküm içerenlerinin ise kazanıma dönüşmüş olması gerekiyor."

ŞU ANDA YÜZDE 1.34 FARK ÇIKTI

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında temmuzda, yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark alacak. Ocak-mart enflasyonunun yüzde 4.34 olarak gerçekleşmesiyle, memurların ve memur emeklilerinin temmuzda enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Şu anda oluşan enflasyon farkı yüzde 1.34... Yani memur emeklilerine yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.34 enflasyon farkı oluştu. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerine göre, fark azalacak ya da artacak. Kesin rakam, 3 Temmuz'da ortaya çıkacak..