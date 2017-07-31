Memurlar için zam pazarlığı başlıyor

Memur-Sen, bugün başlayacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde sundu.

Memur-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Şahin Yaşlık ise, 4’üncü dönem toplu sözleşme süreci ile ilgili bilgi vererek, “Görüşmelerimiz 1 Ağustos’ta başlayacak, 31 Ağustos’ta sona erecek. Açıkladığımız taleplerimizle ilgili hükümet ile pazarlık yapmamız söz konusu olabilir. Belirlediğimiz alt limitimizle ilgili pazarlık yapmayacağız. Ancak hükümet ile herhangi bir anlaşmazlık yaşayacağımızı düşünmüyoruz. İşverenden de makul bir teklif geleceğine ve görüşmelerin masada anlaşma ile sonuçlanacağına inanıyoruz” dedi. Yaşlık, sendikanın taleplerini şöyle sıraladı:

3 ALTERNATİFLİ ZAM TEKLİFİ

Kümülatif olarak maaşlara en düşüğü yıllık %16.60 iki yıllık %38.52 oranında zam yapılmasını içeren üç alternatifli teklifle masada olacağız. 1’inci Alternatif; Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına; 2018 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %6 Zam, 2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 Zam. 2’inci Alternatif; 2018 yılı için: 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam, Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına; Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam, 2019 yılı için: 1 Ocak 2019'den geçerli olmak üzere Taban Aylığa 75 TL Net zam, Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına Birinci Altı Ayda %7, ikinci Altı Ayda %7 zam. 3’üncü Alternatif; 2018 yılı için: 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere Ek Ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve Birinci Altı Ayda %6, ikinci Altı Ayda %6 zam, 2019 yılı için: Birinci Altı Ayda %10, ikinci Altı Ayda %8 zam, şeklinde üç teklifimiz var. Bu tekliflerin en düşük memur maaşına etkisi şu şekilde gerçekleşecek. Bu çerçevede; kamu görevlilerinin maaşlarına, oransal zam (+Taban aylık ya da ek ödeme Zammı)+refah payı+ enflasyon farkı formülüyle zam yapılması teklifini masaya taşıyoruz.

-Enflasyon farkının 6 aylık dönem sonunda değil gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılmasını istiyoruz. Kamu görevlilerine büyüme oranının %50'si oranında refah payı verilsin teklifini masaya taşıyoruz.

-Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 katı artırılmasını istiyoruz. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat artırılarak 20'den 100'e çıkarılmasını masaya taşıyacağız. Halen 2.05 TL olan bir yıllık kıdem aylığının 10,27 TL ye çıkması yanında kıdem aylığındaki 25 yıl sınırlamasının kaldırılmasını teklif ediyoruz.

-Yan ödeme katsayısının ve gösterge rakamlarının %50 artırımlı uygulanmasını istiyoruz.

-Toplu sözleşme ikramiyesinin 77 TL’den 102 TL'ye yükseltilmesini ve yetkili sendikaların üyelerine bir kat artırımlı yani 204 TL ödenmesini teklif ediyoruz.

“HELAL GIDA SERTİFİKASI” ŞARTI TALEBİ

-Eş yardımının 219 TL’den için 410 TL’ye, çocuk yardımının 102 TL’ye yükseltilmesi teklifini masaya taşıyoruz. Kamu görevlilerine ilave doğum yardımı ödeneği verilmeli diyoruz. Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK'nın ek 4 üncü maddesi kapsamında ödenecek tutara ilave olarak 10.000 gösterge rakamı üzerinden 1.027-TL doğum yardımı ödeneği ödensin istiyoruz. Ölüm yardımı ödeneğinde artış istiyoruz. Kamu görevlilerinin yararlandığı 1.951 TL ölüm yardımının 3.902 TL'ye, eş ve çocuklarının ölümü halinde ödenen 975 TL ölüm yardımının 1.951 TL'ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Kreş yardımı ödeneğinin hayata geçirilmesini ve 426 TL olarak ödemesini istiyoruz.

-Giyecek yardımından istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerinin yararlanmasını istiyoruz. Kamu görevlilerine ramazan ve kurban bayramlarında dini bayram ikramiyesi olarak 1.915 TL ödensin teklifini masaya taşıyoruz.

KILIK-KIYAFET SINIRLAMASI SONA ERSİN

-Sosyal yardımların aylıksız izin döneminde de ödenmesini teklif ediyoruz. Aylıksız izne ayrılan kamu görevlilerine sosyal yardımların ödenmesine devam edilmesi teklifini masaya taşıyoruz. Kılık-kıyafete ilişkin sınırlamaların sona erdirilmesini istiyoruz. Fazla çalışma ücretlerindeki mevcut tutarların %100 artırılmasını istiyoruz.

-Kamu görevlilerinin emekli maaşlarında en düşük 475 TL ve emekli ikramiyelerinde en düşük 19.000 TL artış yapılmasını sağlayacak şekilde özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarının artırılmasını istiyoruz.”

EĞİTİM İŞ KOLUNDAKİ TALEPLER

Şahin Yaşlık sendikanın Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına ilişkin tekliflerini de şöyle açıkladı:

-“Öğretmen kadrolarında bulunanların mevcut ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılması. Öğretmenlerin eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 25 puan artırılması; doktora mezunu olanlara bu rakamın yüzde 100 artırımlı ödenmesi. Kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlar öğretmenlere bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara yüzde 10’u; 2. bölgede görev yapanlara yüzde 30’u; 3. bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı; 4. bölgede görev yapanlara yüzde 50’si; 5. bölgede görev yapanlara yüzde 60’ı; 6. bölgede görev yapanlara yüzde 75’i; 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesi. Hâlihazırda sağlık hizmetleri sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı için var olan uygulamanın öğretmenlere de uygulanması. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına ödenmesi. Ek ders birim ücretlerinin gündüz öğretimi için brüt 20,54 TL’ye çıkarılması. Kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan yönetici ve öğretmenlere, her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenmesi.

MAAŞ KARŞILIĞI 15 SAAT DERS OKUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli tüm öğretmenlerin haftada aylık karşılığı 15 saat ders okutmakla yükümlü tutulması. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdürlerine haftada 30 saat, müdür başyardımcılarına haftada 28 saat, müdür yardımcılarına haftada 25 saat ek ders ücreti ödenmesi.

NÖBET GÖREV İÇİN EK DERS ÜCRETİ TALEBİ

Halk Eğitim Merkezleri gibi nöbet görevi bulunan tüm eğitim kurumlarında yerine getirilen nöbet görev için de haftada 3 saat ek ders yani nöbet ücreti ödenmesi. Yaygın eğitim kurumlarında öğretim yılı başında ve sonunda yapılan eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarına fiilen katılan öğretmenlere de seminer ek ders ücreti ödenmesi. Belleticilik görevi için görevlendirilenlerden gece pansiyonda kalanlar için öngörülen ek ders ücretinin ilave 4 saat artırımlı ödenmesi.

5 YILA KARŞILIK 1 YIL YIPRANMA PAYI

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan eğitim kurumu yöneticilerinin ek ders ücretlerinin özel eğitim kurumları yöneticilerine öngörüldüğü gibi ödenmesi. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının maaşlarından İLKSAN aidatının kaynaktan kesilmemesi. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden yapılan sosyal güvenlik primi kesintisine son verilmesi. Öğretmenlere fiilen her 5 yıllık çalışma sürelerine karşılık bir yıl fiili hizmet zammı yani yıpranma payı verilmesi.”

Ayeşgül KALAYCI