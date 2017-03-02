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Memurlara kötü haber! O tarihe kadar izin yok

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Memurlara kötü haber! O tarihe kadar izin yok
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre 57 ülkedeki kamu görevlilerinin referandumda ihtiyaç nedeni ile oy kullanma tarihleri süresince izinleri durduruldu.

Yurtdışında görevli kamu personelinin izinleri, referandum nedeniyle 27 Mart ile 9 Nisan arasında durduruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Başbakanlık genelgesinde, 57 ülkedeki kamu görevlilerinin halkoylamasında görev ihtiyacı nedeniyle izinleri oy kullanma tarihleri süresince durdurulduğu belirtildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bir başka Başbakanlık genelgesinde de, referandum süresinde, ilçe seçim kurulları başta olmak üzere seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin taleplerinin mülki idare amirleri, kamu kuruluşları, kamu bankalarının yöneticileri, güvenlik güçleri amirlerince "ivedilikle karşılanması" için talimat verildi ve "İhtiyaç duyulacak her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç-gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli personel desteği sağlanacaktır" denildi.

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