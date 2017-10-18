Memurun mesai parası artıyor

Yeni yılda memurların saat başı fazla çalışma ücreti ve gündelikleri artacak. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerine göre; memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 7.65 artış gösterecek. 1 lira 83 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2018'den itibaren 1 lira 97 kuruş olarak uygulanacak.



BAŞBAKAN'A ÖDENECEK GÜNDELİK DE ZAMLANACAK

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 1,93 lira yerine 2,08 lira fazla mesai ücreti verilecek. Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakan'a ödenecek yurt içi gündelik tutarı 63 liradan 67,40 liraya çıkacak.



EN ALT KADEMEDEKİ MEMURA 38.75 LİRA

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, yargıtay, danıştay, uyuşmazlık mahkemesi ve sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları'nın yurt içi gündeliği de 57,50 liradan 61,50 liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 36,25 lira yerine 38,75 lira ödenecek..