Memurun zam pazarlığı başladı! İşte takvim

Memur ve memur emeklilerin 2018 ve 2019 yılı zam oranlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri, başladı.

Birinci oturuma katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kamuda daha adil ücretlendirme tesisi için daha büyük adımlar atılmıştır. Kurumlar arası ücret dengesizliği giderilmiştir" dedi.

Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamu çalışanlarının ve emeklilerin beklentilerini karşılama çabası içerisinde olacaklarını ifade ederek, 14 Ağustos'ta tekliflerini sunacaklarını bildirdi.

3 milyon 200 bin memur ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin, 2018 ve 2019 yılı zam oranlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri, bugün başladı. "2018-2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Kamu Kesimi Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri"nin birinci oturumuna katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Kamuda daha adil ücretlendirme tesisi için daha büyük adımlar atılmıştır. Kurumlar arası ücret dengesizliği giderilmiştir. Engelli personelin atamasında da merkezi sınav ve merkezi yerleştirme uygulamasına geçilmiştir. Engelli personel sayımızda 9 kat artış sağlanmıştır. Her ne kadar bugün karşılıklı heyetler olarak masanın farklı yanlarında otursak da rakip değiliz, bir ailenin mensuplarıyız. Kamu çalışanlarımızın sorunları bir bir giderilmeye çalışılmıştır. Kamu çalışanlarımızın beklentilerini, ihtiyaçlarını göz ardı edemeyiz."

İLK TEKLİF 14 AĞOSTOS'TA

İlk oturum sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplu sözleşme görüşmelerinde komisyonun çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, 14 Ağustos'ta tekliflerini sunacaklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle: "Önümüzdeki 23 günlük çalışma takvimimizi belirledik. 2-10 Ağustos arası çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimler hizmetleri, kültür sanat hizmetleri cuma günü, basın yayın iletişim enerji ve sanayi kollarında ise cumartesi günü değerlendirmeler yapılacak. Bu değerlendirmeler doğrultusunda müzakerelerimizi de 10-11 Ağustos tarihleri arasında yapacağız.

Önce alt komisyonlarımızla teklifler değerlendirip, müzakareler yapacağız. Karşılıklı bir süreç yaşayacağız. Güzel sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Görüşlerimizi birbirimize aktaracağız. Konfederasyonlarızla görüşeceğiz, başkanlarımızın tüm görüşlerini aldık, değerlendireceğiz. 21 günlük çalışma programımız var. Son olarak 14 Ağustos'ta da zam teklifimizi sunacağız. "

3 TEKLİF VAR

Görüşmeler için 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon Memur-Sen, üç alternatifli teklifte bulundu.

İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

SONUÇ ALINAMAZSA HAKEM HEYETİN KARARI GEÇERLİ OLACAK

4. kez yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde 15 gün içinde bir sonuç alınamaması durumunda, hakem heyetinin alacağı karar geçerli olacak.

MEMUR-SEN'DEN KILIK KIYAFET İSTEĞİ

Memur-Sen'in masaya getireceği teklifler arasında dini bayram ikramiyesi olarak bin 915 lira ödenmesi, 4 bin 878 lira tutarında evlenme yardımı ödeneğin verilmesi, kılık-kıyafet sınırlamasının sona ermesi, kamu yemek hizmeti alımlarında helal gıda sertifikası aranması da bulunuyor.

KAMU-SEN BÜYÜME VE REFAH PAYI İSTİYOR

Masaya oturacak diğer bir konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen de, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam, 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulunuyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 3.500 TL OLSUN

KESK en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor. KESK'in talepleri arasında performans çalışmalarının sonlandırılması, kira yardımı olarak aylık 427 TL ödenmesi, en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ücretsiz kreş ve bakımevlerinin açılması ve tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması da bulunuyor.