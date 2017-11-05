Menemşe Nine’nin Atatürk sevgisi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, serhat kenti Ardahan’da dünyaya gelen ve bir asırlık ömre yakın hayatında on dokuz çocuk dünyaya getiren Menemşe Şimşek’i Gebze’deki evinde ziyaret etti. Güler yüzü ve içten ifadeleriyle ilgiyi üzerine çeken Menemşe Nine, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ithaf edilmiş kahramanlık şiirlerini ezbere okumasıyla Başkan Karaosmanoğlu’nun takdirini topladı.

SAĞLIĞI VE ZEKASIYLA MAŞALLAH DEDİRTTİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de eşlik ettiği ziyarette, bir asırlık ömre yakın hayatında çok şey yaşamış Menemşe Şimşek’in evine konuk olan Başkan Karaosmanoğlu, kendisinden Atatürk’ü anlatan ve sevgisini ifade eden şiirlerde dinledi. Sağlığı ve zekasıyla maşallah dedirten Menemşe Şimşek, “Atatürk, yurdun temel taşıdır. Ülkeyi odur kurtaran, odur yeniden Türklüğü kaldıran. Yaptığı ordu düşmanları kovdu. Sensin atamız Atatürk” dizelerini ezbere okudu ve ziyaretine gelen Karaosmanoğlu’nun ile diğer misafirlerin alkışını aldı.

“ATATÜRK’Ü RAHMETLE YAD EDİYORUM”

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Fırsat buldukça yaşlılarımızı ziyaret edip ellerini öpüyor, dualarını alıyoruz. Yaşlılarımıza hürmet ediyoruz ki biz de yaşlandığımızda bize de hürmet göstersinler, değer versinler. Menemşe Teyzemiz kendi ifadesiyle Atatürk’ün vefatında on yaşlarında olduğunu söylüyor. Atatürk sevgisini anlatan şiirleri, türküleri, şarkıları ve kahramanlık hikayelerini anlatan dizeleri bizle paylaştı. Buradan ölüm yıldönümü yaklaşan ve 10 Kasım 1938’de gözlerini hayata kapayan ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle yad ediyorum” dedi.

19 ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Zekasının tam yerinde olduğunu ve Menemşe Nine’nin sağlığı ile gençlere taş çıkardığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Menemşe Şimşek, doğal beslenmiş ve sevgiyle büyümüş. Zor şartlara rağmen 19 çocuğunu dünyaya getirmiş. Kendisi yeni nesle örnektir. Benim Babaannem de 103 yaşındaydı. 13 evlat dünyaya getirdi. Şunu da ifade etmeliyim ki gençlerimize tavsiyemiz büyüklerimizi ziyaret etmeleridir. Ahıska türkü olarak Ardahan’da dünyaya gelen, rahmetli eşi tarafından da güzel bakılan Menemşe teyzemizin dünyaya 19 çocuk dünyaya getirmesi üzerinde dikkatli bir şekilde durulması gerekmektedir. Kendisine maşallah diyor, Rabbimden kendisine hayırlı ve uzun ömürler vermesini diliyorum” açıklamasını yaptı. Menemşe Nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm devlet büyüklerine dua ettiğini de ifade etti.