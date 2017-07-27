Meniere hastalığı nedir?

İç kulak tansiyonu olarak bilinen Meniere hastalığı baş dönmesi, kulakta dolgunluk hissi, çınlama ve işitme kaybına neden olabilir. Peki Meniere hastalığı nasıl seyreder? Tedavisi var mıdır?

Meniere hastalığı, halk arasında iç kulak tansiyonu olarak da bilinir. Orta yaş ve ileri yaşta daha sık görülür. Meniere hastalığı şiddetli baş dönmesi, işitme kaybı ve kulak çınlamasının birlikte bulunduğu, ataklar halinde seyreden bir hastalıktır. İsmini, 1861 yılında hastalığı ilk tanımlayan kişi olan Prosper Meniere’den almıştır. Bu hastalıkta oluşan baş dönmesi “vertigo” olarak adlandırılır.

Meniere hastalığının asıl nedeni, iç kulaktaki sıvının ve bu sıvı basıncının artmasıdır. Bu sıvının basıncının neden arttığı ve neyin bu durumu tetiklediği ise tam olarak bilinmemektedir. Sebebi tam olarak bilinmese de virüs enfeksiyonları, alerjiler, otoimmün mekanizmalar ve genetik yapının bu durumu tetiklediği düşünülmektedir.

Meniere hastalığı tanısı nasıl konur?

Meniere hastalığının tanısı, kişinin öyküsü ve doktor muayenesine göre konmaktadır. Aşağıdaki belirtilerin olması, bu belirtilerin muayene ve testler ile desteklenmesi ile tanı konur.

1. 20 dakikadan uzun 24 saatten kısa süren en az iki vertigo atağı

2. Kulakta çınlama veya dolgunluk hissi

3. İşitme testleri ile doğrulanmış işitme kaybı

4. Bu belirtilerin bilinen başka bir hastalığa bağlı gelişmemiş olması

Meniere atağı geçiren kişilerde ataklar geçtikten sonra bile bazı denge bozuklukları görülebilir. Bunları anlayabilmek için çeşitli denge testleri yapılır. Elektron-sitagmografi, postürografi, vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller(VEMP) testleri bunlardan bazılarıdır.

Meniere hastalığı belirtileri:

Vertigo: Oldukça şiddetli bir baş dönmesidir. Kişi yatakta yatarken bile düşecekmiş gibi hissedip sıkıca yatağa tutunur. Vertigolarda genel olarak görülen bulantı ve kusma bu hastalıkta da görülür. Vertigo, ataklar halinde gelip, 20 dakika ile birkaç saat arası devam eder.

Kulak çınlaması: Kulakta uğultu, zil sesi, gürültü, kükreme veya ıslık sesi şeklinde sesler duyulur.

İşitme kaybı: Hastalığın başında gelip geçici olan işitme kaybı, ataklar arttıkça kalıcı olmaya başlar.

Kulakta dolgunluk hissi: Kulakta dolgunluk yada basınç hissi şeklinde ifade edilir.

Not: Meniere hastalığı atakları sırasında çarpıntı, terleme, panik içinde olma ve ölüm korkusu gibi belirtiler de görülebilir. Vertigonun şiddetli olması bu durumu tetiklemektedir.



Meniere hastalığının tedavisi

Meniere hastalığını tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi henüz yoktur. Tedavilerin temel amacı atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak, işitmeyi korumak ve hayat kalitesini arttırmaktır. Hastalığın tedavisi atakların yatıştırılması amacıyla verilen çeşitli ilaçlardan ileri dönemlerdeki ameliyatlara kadar değişebilmektedir.

Atak tedavisi: Kısa dönemde kişiyi rahatlatmak için ilaç tedavisi uygulanır.

İdrar söktürücüler: İç kulaktaki sıvı basıncının artışını engellemek amacıyla idrar söktürücüler kullanılabilir. Ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmak amacı ile başlanır.

Tuz kısıtlaması: Diyette tuz kısıtlamasına gitmek, vücudun su tutmasını engellemek ve iç kulaktaki basıncın artışını azaltmak amacıyla uygulanır.

Sigara ve alkol kısıtlaması: sigara ve alkol atak sıklığı ve şiddetini arttırmaktadır.

Kafein tüketimini azaltmak

Stresten uzak durmak

Orta kulağa enjeksiyon yapılabilir

İlaçlara rağmen kişide ataklar devam ediyor ve günlük yaşamını bozuyorsa kulak içine iğne ile ilaç verilebilir.

Ameliyatlar:

Endolenfatik kese dekompresyonu: Endolenfatik kese iç kulaktaki sıvının miktarını ayarlamaktadır. Bu ameliyat ile iç kulak sıvısının basıncı azaltılır.

Labirentektomi: İç kulaktaki denge ve işitme organının çıkarılması ameliyatıdır. Bu ameliyat ile işitme de kaybolur. Bundan dolayı sadece tam ya da tama yakın işitme kaybı olan kişilerde yapılır.

Vestibüler siniri kesme ameliyatı: Meniere hastalığı bulunan kişilerde işitmeyi koruyarakvertigo ataklarını kontrol altına almak amacıyla yapılan bir ameliyattır. İç kulaktan çıkan ve dengeden sorumlu olan sinir kesilir. İşitmeden sorumlu sinire dokunulmadığı için işitme de korunmuş olur.