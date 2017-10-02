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Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

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2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre; tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfasından açıklandı. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından elektronik ortamda YÖK’e iletilecek.

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