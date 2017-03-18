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Meral Akşener İzmit'te

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Meral Akşener İzmit'te

Meral Akşener, bugün saat 14.30’da Fuar’daki Çağlayan Restaurant’a geldi. Akşener, Aydınlar Ocağı’nın düzenlediği  “Milli iradenin önemi” konulu konferansta konuşuyor. Akşener, restoranın dışında toplanan kalabalığa hitap ediyor.

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LOKMA DAĞITILDI

Toplantının yapılacağı alanda Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı. Gelenler tek tek aranarak salona alındı.

CHP VE ADD KATILTI

Meral Akşener’in konuşmacı olacağı toplantıyı düzenleyen Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın Başkanı Ruhittin Sönmez, bugünkü toplantıya 5 binden fazla katılım beklediklerini söylemişti. Sönmez, “CHP, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Saadet Partisi’ne de davetiye verdik. Katılacaklarını belirttiler” demişti. Sönmez, Akşener’in katılacağı toplantı konusunda il yetkililerinden anlayış gördüklerini söyledi, “Valilik her türlü önlemi alıyor. Diğer illerdeki gibi salon iptali beklemiyoruz. Herkesi toplantıya davet ediyoruz” demişti.

Çiğdem ARMAĞAN

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Akşaner'e destek oldukları için görevden alınan İzmit ilçe eski başkanı Kaan Dikmen ve Çayırova eski başkanı Fatih kartal da katılımcılar arasında.

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