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Meral Akşener memleketinde

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Meral Akşener memleketinde

Pek çok kişi tarafından Türkiye’de siyasetin yeni yüzü olarak kabul edilen, MHP’de Genel Başkanlık mücadelesi verince partisinden ihraç edilen eski İçişleri Bakanı Meral Akşener, bugün baba ocağı İzmit’te siyasetin fırtınalı denizlerine açılmak için yelken açacak.

FUAR’A GELİYOR

MHP’deki diğer muhalifler gibi 16 Nisan referandumunda halktan “Hayır” oyu isteyen Meral Akşener, bugün saat 14.30’da Fuar’daki Çağlayan Restaurant’ta olacak. Akşener, Aydınlar Ocağı’nın düzenlediği  “Milli iradenin önemi” konulu konferansta konuşacak.

CHP VE ADD KATILACAK

Meral Akşener’in konuşmacı olacağı toplantıyı düzenleyen Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın Başkanı Ruhittin Sönmez, bugünkü toplantıya 5 binden fazla katılım beklediklerini söyledi. Sönmez, “CHP, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Saadet Partisi’ne de davetiye verdik. Katılacaklarını belirttiler” dedi. Sönmez, Akşener’in katılacağı toplantı konusunda il yetkililerinden anlayış gördüklerini söyledi, “Valilik her türlü önlemi alıyor. Diğer illerdeki gibi salon iptali beklemiyoruz. Herkesi toplantıya davet ediyoruz” dedi.

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