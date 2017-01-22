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Meral Akşener taziyeleri kabul ediyor

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Meral Akşener taziyeleri kabul ediyor
MHP Kocaeli eski Milletvekili Meral Akşener abisi MHP eski İl Başkanı Nihat Gürer'in cenazesi öncesinde İnegöl Köfte Restoran'da taziyeleri kabul ediyor.

Akşener ailesine taziye vermeye gelenler arasında, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez,eski MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Kahyaoğlu, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, ADD Eski Başkanı Mustafa Küpçü, Selçuklu Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Pekin, partililer ve birçok kişi yer aldı.

Bir süredir tedavi gören 3 kız babası 69 yaşındaki Nihat Gürer'in cenazesi bugün Fevziye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Gündoğdu Mezarlığı'nda defnedilecek. 1980 öncesi; MHP Kocaeli İl Başkanı,1980 sonrası;İzmit Ticaret Odası Başkanı,Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı ve İlim ve İstişare Kurulu Başkanı olan Nihat Gürer bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 

Akşam namazına müteakip ise Gündoğdu Merkez Camiinde Kur'an okuması yapılacak.

Çiğdem ARMAĞAN

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