Meral Akşener'in partisinin adı belli oldu

Başında Meral Akşener’in olacağı yeni parti için ilk adım bugün atıldı. Meral Akşener parti dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi.

Yoğun talep üzerine Kurucular Kurulu 200 kişiye çıkarıldı. Akşener, yeni partide, “Danışma Kurulu” adı altında siyasette deneyimli olan ve “Aksakallılar” olarak bilinen 50 kişilik heyete danışacak.

Yeni partinin kuruluşu için bugün İçişleri Bakanlığı’na resmi başvuru yapılacak. Partinin adı önceden birileri tarafından telif hakkının alınmaması için sır gibi saklanırken, kulislerde, “Türkiye’m” Partisi öne çıktı. Ancak bu isim partili kaynaklarca doğrulanmadı. Partinin ana sloganı ise, “Birlikte Türkiye” ve “Türkiye iyi olacak” temasına oturtuldu. Bugün 14.30’da Akşener partisinin genel başkanı seçilecek ve partinin organları oluşturulacak. Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçimi gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgilere göre; Akşener’in birinci yardımcısı teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla Koray Aydın olacak. Genel Sekreterlik görevi Ümit Özdağ’da bulunacak, seçim işleri koltuğuna da Musavaat Dervişoğlu oturacak. Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nı ise eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz üstlenecek. Ocak sonu veya şubat ayı içinde büyük kongre gerçekleştirilecek. Yeni parti tüzüğünde de ilginç detaylar ortaya çıktı. Anayasanın ilk dört maddesinde yer alan bölünmez bütünlük, cumhuriyet ve Atatürk’ün ilkelerinin esas alınacağı vurgulanan tüzükte, amaç, “Türkiye Cumhuriyeti’ni milletler topluluğunun bağımsız, egemen, şerefli ve itibarlı bir üyesi olarak etkin bir bölgesel güç ve lider ülke yapmayı; böylece bölge ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaç edinir” ifadesine yer veriliyor.

YÜZDE 30 KADIN KOTASI

Parti tüzüğünde yer alan bazı düzenlemeler özetle şöyle:

- Parti teşkilatları ve organlarında yüzde 25, milletvekili adaylığı gibi adaylıklar da ise yüzde 30 kadın kotası olacak.

- GİK, 60 asıl 25 yedek üyeden oluşacak. Başkanlık Divanı 12 kişiden oluşacak. GİK ve Merkez Disiplin Kurulu blok ve çarşaf liste yöntemleri ile oluşturulacak. Yönteme, GİK karar verecek.

- Genel başkan en fazla üç dönem seçilebilecek.

- Aksakallılar grubu olarak nitelendirilen 50 üyelik Merkez Danışma Kurulu oluşturulacak. 6 ayda bir toplanacak.

- Aday tespiti ön seçim, teşkilat yoklaması ve merkez yoklaması ile yapılacak. Genel başkan TBMM üye sayısının en fazla yüzde beşini aşmamak kaydıyla kontenjan kullanabilecek.

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Yeni partinin saflarında yer alan bazı isimler şöyle:

“Kendi solcu olarak nitelendiren ödüllü yönetmen Onur Aydın, eski bakanlar Ahad Andican, Ayfer Yılmaz, milletvekilleri Nuri Okutan, İsmail Ok, Aytun Çıray, eski milletvekilleri; Celal Dağgez, Durmuş Yılmaz, Behiç Çelik, Mustafa Erdem, Aydın Tümer, Suat Çağlayan, Cevher Cevheri, Kazım Ataol, Süleyman Sarıbaş, Vedat Bayram, Yener Yıldırım. Balyoz sanıklarından 3,5 yıl cezaevinde yatan, ‘Yörük Ali’ olarak tanınan emekli general Ali Aydın. Gazeteci Ruhat Mengi, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, Taylan Yıldız, Güneydoğu gazisi Hüseyin Özlük, 15 Temmuz gazisi Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, Kardak kayalıklarına çıkan SAT komandosu ve Balyoz Sanığı emekli Albay Ali Türkşen”

LOGO DA BELLİ OLDU

Eski SAT komandosu Ali Türkşen, Twitter hesabından, Meral Akşener’in partisine ait olduğu düşünülen parti kartını paylaştı. Paylaşılan kartın üzerinde, etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki parti logosu dikkat çekti. Türkşen yaptığı paylaşımda “Vatanıma milletime hayırlı olsun” dedi.