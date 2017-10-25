Meral Akşener'in partisinin adı belli oldu! İşte ilk açıklama

Meral Akşener'in kurucu Genel Başkanı olduğu partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Akşener, bakanlık binasına bazı parti kurucularıyla geldi.

Yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığının ilgili birimine teslim eden Meral Akşener, yaklaşık 20 dakika içeride kaldı. Akşener, daha sonra açıklama yapmadan binadan ayrıldı.

Akşener şu sıralar Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde parti programını açıklıyor:

"Postmodern milli şef dönemi başlamıştır ama sürdürülebilir değildir. Türkiye üzerinde yapılan araştırmalar şu sonucu gösteriyor. Millet yorugun, devlet yıpranmıştır. Siyasal sistemin değişmesi dışında başka çıkar yol kalmamıştır. (Sloganlar üzerine) Başbakan değil Cumhurbaşkanı... Artık yeni şeyler söyleme zamanı. Adil bir Türkiye istiyoruz, gücümüz var. Güzel bir Türkiye istiyoruz, hakkımız var. Allah vatana millete insanlığa hayırlı etsin."

8 IŞIKLI GÜNEŞ

Türk siyasetinin 87'nci partisinin “kurucular kurulu” ve “parti programı” belli oldu. Kurucular kurulunda yer alan eski SAT komandosu emekli Albay Ali Türkşen, partinin logosunu paylaştı. Buna göre yeni partinin logosu sekiz ışıklı güneşten oluşuyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

İki yüz kişiden oluşan parti kurucuları arasında, eski bakanlar Ahat Andican, Abdülkadir Akcan, Ayfer Yılmaz ve Durmuş Yılmaz da yer alıyor. Listede dikkat çeken diğer isimler ise 1 Ekim'de emekli olan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Lapanta, 15 Temmuz gazisi Eski Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, bir dönem AK Parti'de siyaset yapan Mukadder Başeğmez.

Birçok eski MHP'linin yer aldığı parti kurulduğu anda TBMM’de 5 milletvekili ile temsil edilecek. Ümit Özdağ, Nuri okutan, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Aytun Çıray yeni partinin meclisteki temsilcileri olacak.



"TÜRKİYE İYİ OLACAK"

Partinin programı ise "Türkiye iyi olacak" başlığı ile paylaşıldı. Parti programında yer alan vaatler arasında parlementer sisteme bir yıl içerisinde geri dönüş yapılması, yeni bir “siyasi partiler kanunu”nun hayata geçirilmesi, Siyasi partilerde teşkilat kapatma şartlarının zorlaştırılması, milletvekili dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı dışında tamamen kaldırılması ve seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesi dikkat çekti.