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Meral Akşener'in toplantısında arbede

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Meral Akşener'in toplantısında arbede
Eski milletvekili Meral Akşener İzmit ilçesindeki fuar alanında konuşma yaptığı sırada iki grup arasında arbede çıktı. Çıkan kavgada polis biber gazı sıkarak tarafları ayırmak zorunda kaldı.

Meral Akşener, bugün saat 14.30’da Fuar’daki Çağlayan Restaurant’a geldi. Akşener, Aydınlar Ocağı’nın düzenlediği  “Milli iradenin önemi” konulu konferansta konuştu.

Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın İzmit Fuarı'nda bulunan bir restoranda düzenlediği 'Milli İradeye Saygı' konulu toplantıya konuşmacı olarak Meral Akşener katıldı. Toplantıya CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Ümit Küçükkaya, MHP'li eski ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Salondaki tüm sandalyeler Türk Bayraklarıyla donatılırken, girişte küçük keseler içinde kınalar dağıtıldı. Konferansın yapılacağı salonda ve bahçede bomba olması ihtimaline karşı polisler arama yaptı. 500 kişilik salona sığılmadığı için Akşener, konuşmasını salonun dışında yaptı. Salondakiler de dışarı çıktı. MHP eski milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Cumali Durmuş konuşması sırasında Akşener'in yanında yer aldı.

KAVGA ÇIKTI

Fuar alanında düzenlenen "Milli İradenin Önemi" konferansına katılan Akşener'e, konuşması esnasında kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın ile birlikte bir grup tepki gösterdi. Daha sonra Akşener'i destekleyen grup ile diğer grup arasında başlayan sözlü atışma arbedeye dönüştü. Olaya müdahale eden polis ekipleri, grubun dağılması için biber gazı sıktı. Gruptakiler, daha sonra polis ekiplerince alandan uzaklaştırıldı.

"SİYASETE BU ŞEHİRDE BAŞLADIM"

Meral Akşener konuşmasında, “Yurdumda, şehrimde, hemşerilerimle, akrabalarımla bir arada olmaktan, bu şehrin güzel kadınlarıyla bu şehrin yiğit erkekleri ile bu şehrin çilekeş gençleri ile bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. Ruhittin başkanıma teşekkür ediyorum. Cumali Durmuş ve Türkkan şahsında programı icra eden bütün arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Çırak olarak politikaya bu şehrin sokaklarında başladım. Önce hocaydım. Aranızda öğrencilerim var. Rakip olduğumuz ancak İzmit’te nasıl hizmet edeceğimiz konuştuğumuz Sefa Sirmen, Osman Pepe gibi isimler var. Kocaeli’deki kardeşlik hukuku ders alınmalı.” dedi.

Polisin müdahalesi sonrasında Akşener konuşmasına devam etti. Konuşmasına devam eden Akşener, konferansın ardından buradan ayrıldı.

Çiğdem ARMAĞAN- Ayşegül KALAYCI

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LOKMA DAĞITILDI

Toplantının yapılacağı alanda Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı. Gelenler tek tek aranarak salona alındı.

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Akşener'e destek oldukları için görevden alınan İzmit ilçe eski başkanı Kaan Dikmen ve Çayırova eski başkanı Fatih kartal da katılımcılar arasındaydı.

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