Meral Akşener'in toplantısında gerginlik

Bugün ilimizde konuşma yapmak için gelen Meral Akşener'in toplantısında kavga çıktı. Arbedede lokma tezgahı devrildi. Çıkan kavgada polis biber gazı sıkarak tarafları ayırmak zorunda kaldı.

Meral Akşener, bugün saat 14.30’da Fuar’daki Çağlayan Restaurant’a geldi. Akşener, Aydınlar Ocağı’nın düzenlediği “Milli iradenin önemi” konulu konferansta konuştu.

KAVGA ÇIKTI

Akşener, restoranın dışında toplanan kalabalığa hitap ederken Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Melikşah Taşkın ve bir grup Akşener'in konferans verdiği Çağlayan restoranına geldi. Ortalığın bir anda karıştığı salonda çevik kuvvet biber gazı ile müdahale etti.

CHP VE ADD KATILTI

Meral Akşener’in konuşmacı olacağı toplantıyı düzenleyen Kocaeli Aydınlar Ocağı’nın Başkanı Ruhittin Sönmez, bugünkü toplantıya 5 binden fazla katılım beklediklerini söylemişti. Sönmez, “CHP, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Saadet Partisi’ne de davetiye verdik. Katılacaklarını belirttiler” demişti. Sönmez, Akşener’in katılacağı toplantı konusunda il yetkililerinden anlayış gördüklerini söyledi, “Valilik her türlü önlemi alıyor. Diğer illerdeki gibi salon iptali beklemiyoruz. Herkesi toplantıya davet ediyoruz” demişti.

LOKMA DAĞITILDI

Toplantının yapılacağı alanda Çanakkale şehitleri için lokma dağıtıldı. Gelenler tek tek aranarak salona alındı.

Çiğdem ARMAĞAN- Ayşegül KALAYCI

Akşaner'e destek oldukları için görevden alınan İzmit ilçe eski başkanı Kaan Dikmen ve Çayırova eski başkanı Fatih kartal da katılımcılar arasında.