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Merkez Bankası Başkanı açıkladı! Yeni dolar hamlesi geliyor

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Merkez Bankası Başkanı açıkladı! Yeni dolar hamlesi geliyor
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, dolara karşı yeni bir önlem alabilecekleri sinyali verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Denizli Sanayici, Tüccar ve İşadamları Platformunun düzenlediği toplantıda konuştu.

'GEREKİRSE EK SIKILAŞTIRMA YAPABİLİRİZ'

Murat Çetinkaya son dönemde alınan tedbirlerin etkisinin 'tam olarak planlanan yönde' gerçekleştiğini ve gerekirse ilave sıkılaştırma alabileceklerini belirterek, "Son dönemde ekonomi politikalarında koordineli hareket edebilme konusunda önemli bir sınav verildi" dedi. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacına odaklanmaya devam edeceğini belirten Çetinkaya tüm politika araçlarının hedefler doğrultusunda etkin olarak kullanılacağını söyledi. Ekonomide toparlanma eğiliminin başladığına dikkat çeken Başkan, "Öncü veriler 2. çeyrekten itibaren toparlanmanın güç kazanabileceğini işaret ediyor" dedi.

Dolar, şu sıralarda 3.70'in üzerinde seyrediyor.

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