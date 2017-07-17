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Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek

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Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda bir sunum yaptı.

Sunumunda, küresel ekonomiye dair büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi ve düşük seviyelerini koruyan oynaklıkların, risk iştahını desteklediğini vurgulayan Çetinkaya, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret ettiğini bildirdi.

Çetinkaya, son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen fiyatlama davranışlarına dair risklerin önemini koruduğunu belirterek, finansal koşulların iktisadi faaliyeti destekleyici konumda bulunduğunu kaydetti.

Merkez Bankası'nın, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini vurgulayan Çetinkaya, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceğini bildirdi.

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