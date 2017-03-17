Merkez Bankası Kartepe’ye gidiyor

İzmit’te yıllardır eski Garajlar Mevkiindeki Merkez Bankası binasının çok büyük bölümünün atıl kalışı tartışılır.

Merkez Bankası ile Büyükşehir arasında protokol imzalanmış, yeni banka binası yapılmasının karşılığında mevcut binanın Büyükşehir’e devri kabul edilmişti.

ÖĞRETMENEVİ YANINDAKİ BİNA

Merkez Bankası İzmit Şubesi için İzmit Öğretmenevi yanındaki alanda yeni binanın inşaatına başlandı. Ancak bu alanda tarihi eserler çıkınca, inşaat durduruldu. Bu bölge SİT alanı ilan edildi.

KÖSEKÖY’DE YER BULUNDU

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bu sıkıntıya çözüm buldu. Kartepe Belediyesi, Köseköy Dumlupınar Mahallesi’nde, Maltepe Üniversitesi’nin yeni yapılan kampüsünün yanında bulunan 12 dönümlük alanı Büyükşehir’e devrediyor. Büyükşehir, Köseköy’deki bu alanda Merkez Bankası için yeni bina yapacak. Eski Garajlar’daki mevcut bina Büyükşehir’e verilecek.

BURADA TARİH ÇIKTI- Merkez Bankası İzmit Şubesi için yeni binanın inşaatına Öğretmenevi yanındaki alanda başlanmıştı. Ama inşaat için temel kazısı yapılınca, buradan tarih fışkırdı. Alan 1.derece SİT alanı ilan edildi, inşaat durduruldu.

BURAYA YAPILACAK- Merkez Bankası için, Kartepe Belediyesi Köseköy Dumlupınar Mahallesi’ndeki 12 dönümlük bu araziyi Büyükşehir’e devretmeyi kabul etti. Konu Büyükşehir Meclisi’nin dünkü toplantısına da geldi. Yakında burada inşaat başlayacak.