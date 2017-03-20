Merkez Bankası konusunda heba edilen 6 koca yıl

Aslında rahmetli Necati Gençoğlu döneminde, Merkez Bankası İzmit Şubesi binası için, Eski Garajlar alanı tahsis edildiğinden beri, bu tartışma sürüp gitmiştir.

Merkez Bankası’nın İzmit’te çok fonksiyonel bir bina yapacağı, hatta Türkiye’nin banknot matbaasının bile İzmit Şubesi’nde kurulacağı öne sürülmüştü. Eski Garajlar’ı altın tepsi içinde Merkez Bankası’na verdik. Muhteşem bir bina yaptılar. 7 katlı, kale gibi bina. Yerin üstünde gördüğünüz binanın, bir de yerin altında bölümü var.

Ama bu binanın sadece 2 katı kullanıldı. Bugün Merkez Bankası İzmit Şubesi’nin bu kentteki sıradan vatandaş için herhangi bir önemi, anlamı yoktur. Esnaf para bozdurmaya gitse, bu hizmeti bile doğru dürüst alamaz.

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Merkez Bankası binası ile ilgili tartışmalar 2011 yılındaki genel seçimler öncesinde bir hayli alevlenmişti. 2011 ‘deki genel seçimler öncesi ülkede işsizlik sorunu vardı. Global ekonomik kriz ülkemizi teğet geçerken bile çok can acıtmıştı. İktidar partisi, bu şehre en fazla vaadi 2011 seçimleri öncesinde vermiştir.

Hiç unutmadığım, sık sık hatırlattığı “2017 Üniversiad Olimpiyatları İzmit’te yapılacak” sözü de bu döneme aittir.

2011 seçimleri öncesinde o dönemde AK Parti’nin ilimizdeki bir numaralı ismi olan Nihat Ergün, Merkez Bankası binasını da tartışmaya açtı. Şehrin en güzel yerinde bomboş duran, şehrin işine yaramayan devasa bir bina. Yıkmaya kalksanız yıkılmaz. Bu arada İzmit’te kamu dairelerinin bina sıkıntısı var. Henüz Kocaeli Valiliği’nin yeni binası yapılmamış. İl Emniyet Müdürlüğü merkez ilçenin dışında. İzmit Kaymakamlığı kurulmuş, şehrin bir ucuna konulmuş. Defterdarlık bina arıyor, İşkur bina arıyor, vergi daireleri bina arıyor.

Nihat Ergün, “Merkez Bankası’na yeni daha küçük bir bina yapalım. Bu binası Büyükşehir’e verelim” dedi. Merkez Bankası Başkanlığı hemen kabul etti. Aslında 7 katından 5 katı boş duran bina, Merkez Bankası için de bir külfetti.

Yıl 2011.. Protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi 2-3 katlı nispeten mütevazi bir bina yapacak, Merkez Bankası İzmit Şubesi’nin eski Garajlar’daki mevcut binası Büyükşehir Belediye’ne verilecek.

O günleri hatırlıyorum. Bu konuya öyle çok tartışmıştık ki, siyasi kavgalar çıkmıştı. Birisi “İzmit Kaymakamlığını Yenişehir’den alalım, buraya getirelim” dedi. Bir başkanı, “Bu bina Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne yakışır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin buraya taşınmasını, Kocaeli Valiliği’nin buraya gelmesini önerenler oldu. Bütün siyasetçiler, bütün sivil toplum örgütleri, bu şehirdeki bütün köşe yazarları, “Merkez Bankası binasını ne yapalım?” sorusuna yanıt aradılar.

Bizim ilimizin yetkilileri, Merkez Bankası ile imzalanan protokolün gereğini yerine getirmek için, yeni binaya yer aramaya başladılar. Tam 3 yıl bu devam etti. Sonunda, İzmit Öğretmenevi yanındaki boş alan Merkez Bankası binası için uygun bulundu. 3 katlı, mütevazi bir Merkez Bankası binası için proje hazırlandı. 2016 yılında ihale yapıldı, Öğretmenevi yanındaki alanda Merkez Bankası yeni binasının temeli atıldı.

İhale yapıldı, temel atıldı ama, inşaat başlar başlamaz, bu alandan tarihi eserler fışkırdı. Oralar İzmit’in Bizans, Roma dönemindeki merkezi. Tarihi eserler fışkırınca, inşaat durduruldu. Bu alan sit alanı ilan edildi.

Tekrar hatırlatıyorum. 2011 yılında “Merkez Bankası’nı Büyükşehir’e devredelim” protokolü imzalandı.

2014 yılında nihayet yer bulundu, proje çizildi, ihale yapıldı, inşaat başladı. Ama inşaat alanı sit alanı ilan edildi. İnşaat mühürlendi.

Şimdi yıl 2017.. Aradan 3 yıl daha geçti. Şimdi, Merkez Bankası İzmit Şubesi için Kartepe ilçesinde, Köseköy bölgesinde yeni bir araziden söz ediliyor. Yani, 2011 yılından buyana tamamen havanda su dövmüş durumdayız.

Bu arada, mevcut yeni Valilik resmi kuramlara yetmiyor.

Mevcut Adliye yetmiyor. Kapalı Pazar Yeri olsun diye yapılan Kadıköy Mahallesi’ndeki binaya Defterdarlık, İcra Daireleri taşınıyor.

Eski Garajlar bölgesi, İzmit’in merkezinde Fevziye’nin batısı bitmiş. Dükkanlar boş. Kiralayacak yatırımcı bulunamıyor. Yıllarca bu bölgede ticaret yapmış insanlar dükkanlarını kapatıyor.

Bu şehir işte böyle yönetiliyor. Söz veriliyor da, iş icraata dönüşemiyor. Zamanın nasıl geçtiğini kimse hesap etmiyor. Tam 6 yıl önce, Eski Garajlar’daki Merkez Bankası binasının Büyükşehir’e devri kararlaştırıldı. Aylarca bu binayı nasıl değerlendirsek diye konuştuk. 6 yıl sonra bugün başladığımız yerdeyiz. Merkez Bankası için yapılacak ve takasta kullanılacak yeni bina için hala yer arıyoruz. Belki yeniden proje, belki yeniden ihale… Bu arada İzmit bitiyor. Ama kimsenin umurunda değil..

Gelin Eylül için anlaşalım

İzmit Tramvayı için inşaat başlarken bu kente, “550 günde bitecek” dediler. Aslında bu iş için 550 günlük süre çok makul bir süreydi. Her şey planlandığı gibi gitse, 3 Şubat 2017 Cuma günü Otogar ile Sekapark arasında Akçaray’ın çalışması gerekiyordu.

Ama müteahhit beklendiği gibi çıkmadı. Çalışmadılar. Çalışmayan müteahhit denetlenmedi. İzmit ağladı, bağırdı, bizimkiler “Her şey yolunda gidiyor” dediler Bir ben bu sütunlardan “Bu iş açıklanan sürede bitmez” dedim. Bu konuda bahse girdim. Ben 2016 yılı sonlarında “Bu tramvay değil şubat başı, mayıs sonunda bitmez” dediğimde kızıyorlardı.

Sonra 3 Şubat geldi geçti. “Mart sonu” dediler, olmadı. “Nisan sonu kesin tamam” dediler. AK Parti İl Başkanı Ceyhan, bir ara vadeyi mayıs ayına uzattı. Son olarak Büyükşehir Meclisi toplantısında Başkan Karaosmanoğlu vade vermiş:

“-Mart sonunda tramvayın deneme seferleri başlar. Haziran’da İzmit tramvaya kavuşur” demiş.

Ben yine şüpheliyim. Bu deneme seferleri sırasında da pürüzler çıkacak. Mart sonuna kadar güzergahın tramvayın deneme seferlerine hazır olacağına da hiç ihtimal vermiyorum.

Gelin şu vade konusunda anlaşalım. Ben, önümüzdeki eylül ayına, yani yaz tatilinin ardından okulların, Üniversitenin yeniden açılıp, İzmit’in alabildiğine kalabalıklaşacağı döneme razıyım.

1 Eylül Cuma Kurban Bayramı. Sözleşelim. Tramvayın her şeyi dört dörtlük olsun. 1 Eylül 2017 Cuma günü tarifeli seferlere başlayalım. Ben razıyım. Ama artık 1 Eylül’den de geçe lütfen kalmasın..

Meclis tatile girdi, her yerden vekil çıkabilir

16 Nisan’daki referandum nedeniyle, 16 Mart’tan itibaren TBMM Genel Kurulu tatile çıktı. Bütün milletvekillerinin seçim bölgelerine dağılıp, referandum için çalışmaları isteniyor.

Tatil sonrası birkaç milletvekili ile görüşme imkanı buldum, “Hadi yine iyisiniz. Tatildesiniz” dedim. Hepsi, “Bizim için Meclis’in açık olması daha iyi. Tatilde referandum için koşturacağız” diye yakındı.

Bir MHP’li Saffet Sancaklı’nın ne yapacağını bilemem. Zaten, eşinin vefatından dolayı acısı var, bir de bu kentte siyaset yapmayı pek sevmiyor. Ama Sancaklı dışındaki AK Partili 7, CHP’li 3 milletvekili 16 Nisan’a kadar koşturup duracaktır.

AK Parti’de teşkilat disiplini var. Herkesin görev dağılımı belli. CHP’liler daha fazla kafalarına göre takılacaklar. Misal, Fatma Hürriyet her gün farklı konuda basın toplantısı yapacakmış. Şu sıralar, açılışta, düğünde, cenazede, hemşeri derneği toplantılarında bol bol milletvekili göreceksiniz. Her yere yetişmeye çalışacaklar. İzmit Yürüyüş Yolunda, pazar yerlerinde herkesin elini sıkmaya çalışacak, kimisi “EVET”, kimisi “HAYIR” isteyecekler. İyi davranın karşılaştığınız milletvekillerine, 16 Nisan sonrası, bu yıl içinde erken seçim kararı alınırsa, mevcut milletvekillerinin büyük bölümü “Emekli milletvekili” olabilirler.