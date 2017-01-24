Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandını yüzde 9,25'e çıkardı. Geç likidite penceresi faizini yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltirken politika faizini yüzde 8.00 seviyesinde sabit bıraktı.
YÜZDE 7.25 SEVİYESİNDEYDİ
Hali hazırda faiz koridorunun alt bantı yüzde 7.25, politika faiz yüzde yüzde 8, üst bant ise yüzde yüzde 8.50 seviyesindeydi. Geç likidite penceresindeki oran ise yüzde 10 seviyesinde seyrediyordu.
ARALIK AYINDA NASIL BİR KARAR VERİLMİŞTİ
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık ayını pas geçerek politika faizini ve faiz koridorunu sabit bıraktı.
Böylece Merkez Bankası aralık ayında marjinal fonlama oranını yüzde 8.50, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8, koridorun alt bandını ise yüzde 7.25 düzeyinde sabit tuttu.
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