'Merkez Bankası'na niyet, 'Açık Otopark'a kısmet

İlimizde geciken, yap-boz’a dönen projelerden biri de, Merkez Bankası İzmit Şubesi için Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı yeni bina oldu.

Protokole göre, Büyükşehir Belediyesi yeni bina yapınca, Merkez Bankası eski garajlardaki boş duran dev binayı Büyükşehir’e verecekti.

İNŞAAT BAŞLAYAMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıllar önce Merkez Bankası’nın yeni binası için İzmit Öğretmenevi yanındaki boş araziyi belirledi. Proje çizildi, ihale yapıldı. Ama bu alanda tarihi eserler bulunduğu anlaşılınca, Anıtlar Yüksek Kurulu Merkez Bankası inşaatına izin vermedi.

130 ARAÇLIK OTPARK

Yıllardır boş duran yaklaşık 4.5 dönüm büyüklüğündeki İzmit Öğretmenevi yanındaki arazinin, 130 araç kapasiteli açık otopark olarak kullanılmasına karar verildi. İzmit Öğretmenevi, Seka Camii, Atatürk Spor Salonu, Orduevi bölgesinde, otoparka büyük ihtiyaç duyulan alanda bulunan arazinin otopark olması konusundaki karar Büyükşehir Meclisi’nden geçti. Anıtlar Yüksek Kurulu izin verirse, bu arazi kısa süre içinde açık otopark olarak hizmete girecek.

BOŞ DURUYOR- İzmit Öğretmenevi yanındaki 4.5 dönüm büyüklüğündeki bu arazi, yıllardır boş duruyor. Altından tarihi eserler çıktığı için Merkez Bankası inşaatına izin verilmedi. Şimdi bu alanın, açık otopark haline getirilmesine karar verildi.

BARİ TABELAYI KALDIRIN- Bu arazide Merkez Bankası için yeni bina yapılacak, Merkez Bankası’nın mevcut binası da Büyükşehir’e verilecekti. Hala, yapılamayan inşaatın tabelası orada duruyor. Gerekli onaylar alınırsa, Merkez Bankası yeni binası, Köseköy’de yapılacak.