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Merkez Bankasından faiz kararı

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Merkez Bankasından faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te sabit tutarken, faiz koridorunun üst bandını yüzde 8,50'den yüzde 9,25'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruya göre, Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı.

Kurul, marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu.

Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.

"Merkez Bankası elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek"

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret edildi. İç talebin göreli olarak daha zayıf seyrederken, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisini sürdüğü ifade edilen duyuruda, alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir. Toplam talep gelişmeleri enflasyona düşüş yönünde katkı vermektedir. Bununla birlikte son kurul toplantısından bu yana döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketlilik enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırmıştır. Döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacaktır."

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