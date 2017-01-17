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Merkez Bankası’ndan flaş hamle

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Merkez Bankası’ndan flaş hamle
Merkez Bankası, dövizdeki hızlı tırmanışa karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekliyor.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamaya göre, söz konusu piyasada ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek TCMB taraflı işlemlere ilişkinayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile ilan edilecek.

Merkez Bankası'nın açıklaması, ilk aşamada önemli bir etki yaratmadı. Açıklama öncesi 3.76 lira dolayında işlem gören dolar, açıklamanın ardından 3.7785 liraya kadar yükselirken, açıklama öncesi 4.0260 lira olan euro da 4.0437 lira düzeyine yükseldi.

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