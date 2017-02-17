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Merkez'in hamlesi doların ateşini düşürdü

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Merkez'in hamlesi doların ateşini düşürdü
Merkez Bankası'nın reeskont kredilerine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından dolar 3,65'in altına indi.

Merkez Bankası'nın reeskont kredilerinin lira olarak da ödenebileceğini açıklamasının ardından dolar geriledi. Açıklama öncesi 3,6720 seviyesinde olan dolar/TL, 3,65'in altına geriledi. Dolar gün boyunca 3,66-3,67 bandında hareket etti.


DÖVİZ TALEBİ AZALACAK

Merkez Bankası açıklamasında "1 Ocak 2017'den önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacaktır" ifadelerini kullandı. Bu hamlenin reel sektörün döviz talebini 3,5-4 milyar dolar azaltabileceği belirtiliyor.

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

Reeskont kredisi, adı üstünde, bir banka tarafından iskonto edilmiş bir borç senedinin bir merkez bankası tarafından yeniden iskonto edilmesi karşılığında verilen kredidir. Şirket B, şirket A'dan ticari bir alışveriş karşılığında bir borç senedi alır. Paraya ihtiyacı olan şirket B, aldığı borç senedini çalıştığı ticari bankaya götürerek iskonto ettirip (kırdırıp) parasına kavuşur. Piyasaya para sürmek isteyen bir merkez bankası, ticari bankaların borç senetlerini bir kez daha iskonto edebilir (kırabilir) ve bu yolla piyasaya ek likidite sağlamış olur.

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