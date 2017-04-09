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Mert-Arslanbey maçında taraftarlar sahaya indi

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Mert-Arslanbey maçında taraftarlar sahaya indi
2.Küme B Grubu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Mertspor, lider Arslanbey Belediyespor’u konuk etti.

Cephanelik Stadı’nda oynanan maç Arslanbey Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, 55’inci dakikada Mertsporlu taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yarım kaldı.

HAKEM İKİ TAKIMDAN BİRER OYUNCU ATTI, SAHA KARIŞTI

İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçta Arslanbey Belediyespor, 39’uncu dakikada Hikmet Kolay’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarının hemen başında Mertsporlu Tayfun Kurt ile Arslanbey Belediyespor’dan Ercan Özbay birbirleri ile tartıştı. Hakem Özgür Holat, iki futbolcuya da kırmızı kart gösterdi. Bu karara tepki gösteren Mertsporlu 5-6 taraftar sahaya atladı, maçın hakemine saldırmak istedi. Polis, sahaya atlayan taraftarları engelledi. Maçın hakemi Holat, karşılaşmayı tatil etti.

KYÖD SPOR, FARKLI KAZANDI

B Grubu’nda zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen KYÖD Spor, grubun zayıf takımı Şirintepe GB ile karşılaştı. Geçen hafta Kirazlıyalı ile berabere kalıp, çok önemli iki puan kaybeden Kırmızı-Lacivertli ekip, bu kez Şirintepe karşısında 9-2 gibi farklı skorla galip geldi. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Eşmespor ile Kirazlıyalıspor kozlarını Derbent Stadı’nda paylaştı. Kirazlıyalıspor’da iki kırmızı kartın çıktığı maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, haftanın sürprizine imza attı.

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