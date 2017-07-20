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Mert, “Gençler için büyük fırsat”

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Mert, “Gençler için büyük fırsat”
Kocaelispor’un orta sahaya oyuncusu Mert Yavuz, yeni sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan Mert, bu sezon takıma katılan gençlere çok büyük şans doğduğunu söyledi.

“BİR BİRİMİZİ İYİ TANIYORUZ”
 Kocaelispor’un orta sahasındaki en çalışkan oyuncuları arasında bulunan Mert Yavuz, yeni sezonda uyum sorunu yaşamayacaklarını söyledi. Mert Yavuz, “Zaten birbirini tanıyan bir takımız. Çift idmanlarla hazırlıklara devam ediyoruz. Şu an koşular falan biraz zor oluyor. En iyi şekilde adapte olmaya çalışıyoruz. Haftaya Bolu’ya gideceğiz. Orada da çok çalışıp yeni sezona hazır olacağız” dedi.

“GENÇLER BU ŞANSI İYİ KULLANMALI”
Alt yapıdan A takıma dahil edilen genç futbolcularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mert Yavuz, “Onların duygularını en iyi anlayanlardan biri benim. Ben de alt yapıdan çıktım. Sefa ile birlikte en son çıkanlardan biriyiz. Şu anda çok heyecanlılar tabi ki. Ama onlar için çok çok büyük bir fırsat. İnşallah en iyi şekilde adapte olurlar, çalışırlar ve katkı sağlarlar diye düşünüyorum” dedi.

“HER MAÇA AYRI BAKMALIYIZ”
Mert, her maçın büyük önem taşıyacağını belirterek, “Takımların hiçbirini tanımıyoruz. Takımların isimlerine baktığımız zaman daha kolay bir grup gibi düşünülüyor. Ama buna aldanmamalıyız. Çok zor maçlar bizi bekliyor. Transfer yapan takımlar var. Bu sezon maç maç gitmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü, dediğim gibi her takım iyi transferler yapıyor. Bizim de transfer yasağımız var. Ancak bizde birbirini tanıyan, uyum sorunu yaşamayacak bir takımız” dedi.

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