Mertspor, altyapıya yöneldi

İlimiz semt kulüplerinden Mertspor, son yıllarda küçük yaş gruplarında lige giriyor.

Altyapısına eskisinden daha çok önem vermeye başladı. Kırmızı-Beyazlı ekibin altyapısında 100’e yakın sporcu var, bununda yaklaşık 80’ni lisanslı.

U-15, U-17’DEN SONRA U-14 LİGİ’NE DA KATILDI

Daha önceki yıllarda sadece A takımlar düzeyinde lige katılan, altyapılarda çok fazla yaş gruplarına giremeyen Mertspor, son yıllarda futbol okulu başta olmak üzere küçük yaş gruplarında da mücadele ediyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sezon başında U-15 ve U-17 Ligi’ne katıldı, tecrübe kazandı. Halen devam etmekte olan U-14 Ligi’nde de yer alan Kırmızı-Beyazlı ekibin gençleri, oldukça başarılı.

SEÇKİN TANRIKULU ÇALIŞTIRIYOR

Son yıllarda alt yapısında ciddi yatırımlar yapan, yetenekli gençleri bulup, müsabaka gruplarına kazandıran Mertspor’da, altyapıda teknik adam olarak Seçkin Tanrıkulu çalışıyor. Yılın 12 ayında çalışmalarını Yeşilova Tesisleri’nde ve Cephanelik Stadı’nda sürdüren Kırmız-Beyazlı ekip, yetenekli gençleri bulup, takıma kazandırmak istiyor. Tanrıkulu, “Mahallemizde ve beldemizde çok iyi bir potansiyel var. Bizi bunu ortaya çıkarmak istiyoruz” dedi.

BAŞKAN KURT, DESTEK BEKLİYOR

Kulüp Başkanı Ali Kurt, sadece birkaç kişinin desteği ile ayakta kalmaya çalıştıklarını belirterek, “Son yıllarda doğru yolu bulduk, altyapıya eskisinden çok daha fazla önem vermeye başladık. Kurtuluşumuzun alt yapımızdan olacağını anladık. Bu sezon 3 yaş grubunda lige katıldık. İleriki yılda bu çocuklarla A takım olarak liglerde mücadele edeceğiz. Sabırla altyapıya yatırım yapacağız. Bu konuda belediyeden ve mahallemizden de gerekli desteği görmek istiyoruz”

