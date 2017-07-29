Mertspor, altyapıya yöneldi

İlimiz semt kulüplerinden Mertspor, son yıllarda altyapısına çok büyük önem vermeye başladı. Küçük yaş gruplarında müsabakalara da giren Kırmızı-Beyazlı ekip, yaz döneminde futbol okulu çalışmalarına da ağırlık veriyor.

ÇALIŞMALAR YEŞİLOVA’DA HASAN DOĞAN TESİSLERİ’NDE

Şirinevler semtinin kulüplerinden Mertspor, son dönemlerde altyapıya yaptığı yatırımla dikkat çekiyor. Bünyesinde 2001 ile 2010 doğumlu arasında yaklaşık 200 sporcusu bulunan Kırmızı-Beyazlı ekip, yaz döneminde yeni yetenekleri de futbol okuluna bekliyor. Mertspor, futbol okulu çalışmalarını Yeşilova’da bulunan Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştiriyor. Mertspor, haftanın 5 günü altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

SEÇKİN TANRIKULU ÇALIŞTIRIYOR

Geçen yıl 2.Küme’de Play-Off oynayan Mertspor, 1.Küme’ye çıkamamıştı. Yeni sezonda A takıma daha çok oyuncu vermeyi düşünen Mertspor’un altyapısında Seçkin Tanrıkulu görev yapıyor. Tanrıkulu, “Yaz döneminde kendi semtimizden ve çevre mahallelerden çok sayıda oyuncu geliyor. İyi bir altyapı oluşturduk. Amacımız A takıma daha fazla oyuncu kazandırmak. Futbol okuluna kayıtlarımız sürüyor, çalışmalarımız 12 ay devam ediyor” dedi.