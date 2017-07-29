Mertspor, altyapıya yöneldi

ÇALIŞMALAR YEŞİLOVA’DA HASAN DOĞAN TESİSLERİ’NDE
Şirinevler semtinin kulüplerinden Mertspor, son dönemlerde altyapıya yaptığı yatırımla dikkat çekiyor. Bünyesinde 2001 ile 2010 doğumlu arasında yaklaşık 200 sporcusu bulunan Kırmızı-Beyazlı ekip, yaz döneminde yeni yetenekleri de futbol okuluna bekliyor. Mertspor, futbol okulu çalışmalarını Yeşilova’da bulunan Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştiriyor. Mertspor, haftanın 5 günü altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
SEÇKİN TANRIKULU ÇALIŞTIRIYOR
Geçen yıl 2.Küme’de Play-Off oynayan Mertspor, 1.Küme’ye çıkamamıştı. Yeni sezonda A takıma daha çok oyuncu vermeyi düşünen Mertspor’un altyapısında Seçkin Tanrıkulu görev yapıyor. Tanrıkulu, “Yaz döneminde kendi semtimizden ve çevre mahallelerden çok sayıda oyuncu geliyor. İyi bir altyapı oluşturduk. Amacımız A takıma daha fazla oyuncu kazandırmak. Futbol okuluna kayıtlarımız sürüyor, çalışmalarımız 12 ay devam ediyor” dedi.
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