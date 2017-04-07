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Mertspor, lider Arslanbey’i ağırlıyor

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Mertspor, lider Arslanbey’i ağırlıyor
2.Küme B Grubu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren maç var.

Geçen hafta de plasmanda Uzuntarlaspor’u yenip, üçüncü sıraya yükselen Mertspor, 9’uncu hafta maçında lider Arslanbey Belediyespor’u konuk edecek. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

ŞİRİNTEPE GB-KYÖD SPOR
Üç hafta önce lider Arslanbey Belediyespor’u yenip, şampiyonluk yarışına orta olan KYÖD Spor, Kirazlıyalıspor beraberliği ile çok büyük şok yaşamıştı. Kırmızı-Lacivertli ekip, yarın akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak maçta Şirintepe GB ile karşılaşacak.  KYÖD spor 19.00’da başlayacak maçı kazanıp, iddiasını devam ettirmek istiyor. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Eşmespor ile Kirazlıyalıspor kozlarını Derbent Stadı’nda 18.00’de paylaşacak.

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