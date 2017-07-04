Merve Özbey’le gençlerin gecesi

Karamürsel Belediyesi’nin, Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılı kutlama şenlikleri kapsamının 3’üncü akşamında ünlü popçu Merve Özbey, verdiği konserle sevenlerini coşturdu.

Karamürsel Belediyesi’nin, Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılı kutlama şenlikleri kapsamının 3’üncü akşamında ünlü popçu Merve Özbey, verdiği konserle sevenlerini coşturdu.

Karamürsel İlhan Çınar Alanı’nda, derin yırtmaçlı elbisesi ile konser veren Merve Gökçe taraftarlarını coşturdu.

Merve Özbey’i dinlemeye gelen yüzlerce kişiyi şarkılarıyla coşturdu. Özbey’in söylediği şarkılarına İlhan Çınar Alanı’nı dolduran hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Özbey, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.