Mesafe azalacak köyler kazanacak

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kandıra veya İstanbul üzerinden Ağva’ya olan ulaşım mesafesini düşürecek ve bölgeye de büyük katkı sağlayacak olan Körfez-Ağva yolunda incelemelerde bulundu. Dikenli Köyü çevresinde yapımı devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan İsmail Baran, gelinen nokta hakkında bilgiler aldı. Başkan Baran, yol açma faaliyetlerinde sona doğru yaklaşıldığını belirtti.

KULLANIMA AÇACAĞIZ

Yolun hizmete açılması ile birlikte köylerde ekonomik anlamda canlanma olacağını da belirten Başkan İsmail Baran, “Kandıra veya İstanbul üzerinden Ağva’ya ulaşım 150 kilometre ile ulaşırken bu yol ile mesafe 59 kilometreye kadar düşüyor. Çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı. Tamamlayarak halkımızın kullanımına açmış olacağız. Yol ile halkımıza ekonomik olarak da katkı sağlayacağız” dedi.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Körfez’i Ağva’ya bağlayan yol 16 köyün çok daha aktif bir hale gelmesinin de sağlanacağını belirten Başkan İsmail Baran, “Bu yolu sadece biz değil, Şile’deki vatandaşlarımız da sabırsızlıkla bekliyor. Gelecekte Körfez’in özellikle köyler ve İlimtepe bölgesinin değer kazanması adına bu yolun katkısı olacak. Emeği geçen teknik ekibimizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.