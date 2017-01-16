Meşhur efsaneyi hatırladın mı?

İkinci yarının ilk maçında bir hayli soğuk bir ocak günü son yıllarda sürtüşmelerin bitmediği Tekirdağ'a konuk olduk. Rakip Tekirdağ ilk yarının son haftaları büyük bir kriz yaşadı, ancak yeni yönetim oluşumu ile bu kriz nispeten açıldı ve bizim maça bir hayli bilendiler. Maç öncesi bizde de eksiklerin varlığı can sıkıcıydı. Kadro dışı kalan Sinan Pektemek, cezalı Hamza ve Kadir Öge’ye bir de sakat Yusuf eklenince kadro kurmak iyice zorlaştı. Metin Hoca Ali Keten'i sol bekte oynattı, stoperde Kemal görev yaparken ilerde Oğuzhan ilk 11 başladı.

Maç öncesi günlerce yağan kar zemini futbol oynanması aşırı güç bir hale getirdi, müsabaka oldukça bozuk bir zeminde başladı. Normalde maçlarını 1000 kişiye oynayan Tekirdağ, Kocaelispor'un ismi ile bugün yaklaşık 6000 kişiye oynadı. Bu çocuk çok taraflı diyebilirsiniz ancak kesinlikle tek kale oynadığımız bir ilk yarı oldu. Hücum yaptığımız kısmın çoğunlukla balçık olması 3 tane çok tehlikeli atağımızı doğrudan etkiledi. Rakip psikolojik olarak Burak Süleyman'ın üzerine çok oynadı, özellikle ilk yarı biterken bir futbolcu kesinlikle ayağını kırmaya yönelik bir giriş yaptı, tartışmasız atılmalıydı ancak sarı kart gördü. İlk yarı golsüz geçildi.

İkinci yarı yoğun bir kar yağışı ile başladı. Ve golümüz geldi. Süleyman soldan getirdi Sefa içeri bıraktı kale ağzında Oğuzhan vücudu ile topa siper oldu Özbakır bitirdi. Öyle güzel bir sevinç oldu ki. Ardından maç kızıştı Tekirdağ ill kez üzerimizde baskı kurdu ve yetenekli ayak Rıza'nın serbest vuruşu ile eşitlik geldi. Hemen ardından bizim usta ayağımız Burak Süleyman'ın serbest vuruşu geldi. Kaleci topu sektirince İshak affetmedi ve dakika 67’de bir kez daha öne geçtik. Bu zor zeminde öyle bir mücadele verildi ki, kalan dakikalarda Tekirdağ'ı kaleye yaklaştırmadık gücümüzü gösterdik. Futbolcu yönetim taraftar bir bütün olarak güzel bir zafer elde ettik. İnşallah gerisi gelecek, herkese teşekkürler. Son olarak ortamı germeyen, küfürleri engellemeye çalışan Tekirdağlılara teşekkür ediyoruz.