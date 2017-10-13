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Meslek öğrenirken para da kazanacaklar

Meslek öğrenirken para da kazanacaklar

İzmit Belediyesi ile İŞKUR ortaklığında Akpınar TOKİ konutlarında düzenlenecek kurs sayesinde kadınlar hem meslek öğrenecek, hem de para kazanacaklar.

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Fatma Seher İlköğretim Okulu’nda yakında açılacak Nikah Şekeri, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı Kursu’na bölgede oturan kadınlar katılacak. Kursa katılacak kadınlara hem nikah şekeri, turistik hediyelik eş yapmayı öğretileceği, hem de kurs boyunca günlük 25 lira ücret ödenecek. Kurs sayesinde ev hanımlarının meslek sahibi olup aile ekonomilerine katkı sağlayacakları kaydedildi. Kadınlar da kursa katılacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İzmit Belediyesi yetkilileri, söz konusu bölgede daha önceden de kadınlara yönelik mis kokulu kazançlar projesi kapsamında lavanta bahçesi oluşturduklarını söylediler.

 

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